دياز وجاكسون يقودان بايرن ميونخ لفوز قاتل على سانت باولي في البوندسليجا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:54 م 29/11/2025
احتفال لاعبو بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يهزم سانت باولي

اقتنص بايرن ميونخ فوزًا مثيرًا من ضيفه سانت باولي بنتيجة 3-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني (بوندسليجا)، على ملعب أليانز أرينا.

بايرن ميونخ يهزم سانت باولي 3-1 في البوندسليجا

واستعاد بايرن توازنه بعد خسارته القاسية أمام أرسنال الإنجليزي 1-3 في دوري أبطال أوروبا، وعزز صدارته للبوندسليجا برصيد 34 نقطة، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزج الذي تعادل سلبيًا مع بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة.

وسجل سانت باولي الهدف المبكر عن طريق أندرياس هونتوندجي في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل بايرن عبر رافاييل جوريرو قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وفي الوقت القاتل، تألق جناح بايرن الكولومبي الدولي لويس دياز وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يضيف السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الثالث بعد أربع دقائق، ليحسم الفوز لصالح النادي البافاري.

وبهذا الفوز، واصل بايرن تعزيز صدارته للبوندسليجا، فيما شهدت باقي مباريات الجولة، فوز هوفنهايم على أوجسبورج 3-0، وفيردر بريمن على كولن 1-0، ويونيون برلين على هايدنهايم 1-0.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني، اضغط هنا.

بايرن ميونخ الدوري الألماني لويس دياز بوندسليجا سانت باولي

