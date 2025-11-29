المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

1 4
19:30
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

4 1
19:30
الشباب

الشباب

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ترك الباب مفتوحًا.. نوير يعلق على مستقبله مع بايرن والمنتخب الألماني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:51 م 29/11/2025
نوير

حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير

أكد حارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير، أنه لن يعود للمنتخب الألماني في الوقت الحالي، مؤكدًا تركيزه الكامل على مسيرته مع النادي البافاري، ومؤجلًا أي قرار بشأن مستقبله مع كرة القدم بعد نهاية الموسم الحالي.

مانويل نوير يغلق باب العودة للمنتخب الألماني

وتزايدت الدعوات المطالبة بعودة نوير، الفائز بكأس العالم 2014، لحراسة مرمى المنتخب في حال لم يشارك مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، في عدد كافٍ من المباريات.

وقال نوير عقب فوز بايرن ميونخ على سانت باولي 3-1 في الدوري الألماني: "الحقيقة هي أنني اعتزلت عن قصد، وتركيزي بالكامل منصب على النادي".

ويستعد نوير، الذي سيبلغ الأربعين من عمره العام المقبل، لاتخاذ قرار حول تجديد عقده مع بايرن ميونخ، الذي يلعب له منذ عام 2011، بعد مسيرة حافلة بالألقاب تضمنت الفوز بالثلاثية مرتين في 2013 و2020.

وأشار الحارس الألماني إلى أن أي قرار بشأن مستقبله لن يتم قبل شهر مارس القادم، مضيفًا: "سيعتمد الأمر على شعوري، خاصة في النصف الثاني من الموسم".

ويأتي هذا في ظل مشاركة أوليفر باومان، حارس هوفنهايم، في جميع المباريات الست لألمانيا خلال تصفيات كأس العالم 2026، والتي تأهلت إليها ألمانيا مباشرة.

بايرن ميونخ الدوري الألماني المنتخب الألماني مانويل نوير كأس العالم 2026 البوندسليجا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg