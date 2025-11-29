أكد حارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير، أنه لن يعود للمنتخب الألماني في الوقت الحالي، مؤكدًا تركيزه الكامل على مسيرته مع النادي البافاري، ومؤجلًا أي قرار بشأن مستقبله مع كرة القدم بعد نهاية الموسم الحالي.

مانويل نوير يغلق باب العودة للمنتخب الألماني

وتزايدت الدعوات المطالبة بعودة نوير، الفائز بكأس العالم 2014، لحراسة مرمى المنتخب في حال لم يشارك مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، في عدد كافٍ من المباريات.

وقال نوير عقب فوز بايرن ميونخ على سانت باولي 3-1 في الدوري الألماني: "الحقيقة هي أنني اعتزلت عن قصد، وتركيزي بالكامل منصب على النادي".

ويستعد نوير، الذي سيبلغ الأربعين من عمره العام المقبل، لاتخاذ قرار حول تجديد عقده مع بايرن ميونخ، الذي يلعب له منذ عام 2011، بعد مسيرة حافلة بالألقاب تضمنت الفوز بالثلاثية مرتين في 2013 و2020.

وأشار الحارس الألماني إلى أن أي قرار بشأن مستقبله لن يتم قبل شهر مارس القادم، مضيفًا: "سيعتمد الأمر على شعوري، خاصة في النصف الثاني من الموسم".

ويأتي هذا في ظل مشاركة أوليفر باومان، حارس هوفنهايم، في جميع المباريات الست لألمانيا خلال تصفيات كأس العالم 2026، والتي تأهلت إليها ألمانيا مباشرة.