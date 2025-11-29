حقق بوروسيا دورتموند انتصارًا ثمينًا خارج الديار بعدما تغلب على مضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني.

تفاصيل المباراة

نجح دورتموند في فرض نفسه على اللقاء مبكرًا، قبل أن يترجم تفوقه بهدف التقدم عبر آرون أنسيلمينو في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الأصفر والأسود ضغطه، ليضيف كريم أديمي الهدف الثاني في الدقيقة 65، مانحًا فريقه أفضلية مريحة قبل الدقائق الأخيرة.

ليفركوزن حاول العودة في النتيجة ونجح في تقليص الفارق بواسطة كريستيان كوفاني في الدقيقة 83، لكن محاولاته لم تكن كافية لتجنب الخسارة على أرضه.

بهذا الفوز، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 25 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة فقط خلف لايبزج صاحب المركز الثاني، وتسع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ.

أما باير ليفركوزن، فتجمد رصيده عند 23 نقطة متراجعًا إلى المركز الرابع.