مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 2
22:00
فولهام

فولهام

الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

2 0
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

4 1
19:30
الشباب

الشباب

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

1 4
19:30
نيوكاسل

نيوكاسل

دورتموند يضرب ليفركوزن في عقر داره ويقفز إلى المركز الثالث في البوندسليجا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:04 م 29/11/2025
بروسيا

دورتموند يعرقل ليفركوزن

حقق بوروسيا دورتموند انتصارًا ثمينًا خارج الديار بعدما تغلب على مضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني.

تفاصيل المباراة

نجح دورتموند في فرض نفسه على اللقاء مبكرًا، قبل أن يترجم تفوقه بهدف التقدم عبر آرون أنسيلمينو في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الأصفر والأسود ضغطه، ليضيف كريم أديمي الهدف الثاني في الدقيقة 65، مانحًا فريقه أفضلية مريحة قبل الدقائق الأخيرة.

ليفركوزن حاول العودة في النتيجة ونجح في تقليص الفارق بواسطة كريستيان كوفاني في الدقيقة 83، لكن محاولاته لم تكن كافية لتجنب الخسارة على أرضه.

بهذا الفوز، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 25 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة فقط خلف لايبزج صاحب المركز الثاني، وتسع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ.

أما باير ليفركوزن، فتجمد رصيده عند 23 نقطة متراجعًا إلى المركز الرابع.

باير ليفركوزن بايرن ميونخ الدوري الألماني بوروسيا دورتموند البوندسليجا كريم أديمي مباراة ليفركوزن ودورتموند أهداف دورتموند

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
ميلان

ميلان

0 0
لاتسيو

لاتسيو

46

ميلان يتعادل أمام لاتسيو بدون أهداف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
