مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 2
22:00
فولهام

فولهام

الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

2 0
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

4 1
19:30
الشباب

الشباب

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

1 4
19:30
نيوكاسل

نيوكاسل

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ترتيب الدوري الألماني.. بايرن يعزز الصدارة ودورتموند يقتحم المربع الذهبي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:22 م 29/11/2025
بايرن ميونيخ

بايرن ميونخ يواصل الهيمنة

استكملت اليوم السبت منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني، والتي شهدت نتائج مثيرة ومؤثرة على جدول الترتيب، أبرزها انتصار بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

بايرن يواصل الهيمنة ودورتموند يحقق فوزًا ثمينًا خارج أرضه

نجح بايرن ميونخ في تحقيق فوز مهم على ضيفه سانت باولي بنتيجة 3-1 في المواجهة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وبهذا الانتصار، رفع الفريق البافاري رصيده إلى 34 نقطة، معززًا صدارته للدوري بفارق ثماني نقاط عن لايبزج الوصيف، الذي كان قد تعادل سلبيًا مع بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة.

وشهدت مباريات الجولة فوز هوفنهايم على أوجسبورج بثلاثية دون رد، وفيردر بريمن على كولن بهدف نظيف، إضافة إلى انتصار يونيون برلين على هايدنهايم بهدف وحيد.

وواصل بوروسيا دورتموند صحوته بعد أن اقتنص انتصارًا ثمينًا خارج قواعده على حساب باير ليفركوزن بنتيجة 2-1.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 25 نقطة، ليصعد إلى المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف لايبزج، وبفارق تسع نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.

وبذلك تختتم الجولة 12 وقد حافظ بايرن على تفوقه في القمة، بينما عزز دورتموند موقعه في المنافسة على المراكز الأولى، فيما تواصل الصراعات مشتعلة في منتصف جدول الترتيب.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني كاملًا، اضغط هنا.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني بروسيا دورتموند ترتيب الدوري الألماني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
ميلان

ميلان

0 0
لاتسيو

لاتسيو

46

ميلان يتعادل أمام لاتسيو بدون أهداف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
