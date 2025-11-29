استكملت اليوم السبت منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني، والتي شهدت نتائج مثيرة ومؤثرة على جدول الترتيب، أبرزها انتصار بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

بايرن يواصل الهيمنة ودورتموند يحقق فوزًا ثمينًا خارج أرضه

نجح بايرن ميونخ في تحقيق فوز مهم على ضيفه سانت باولي بنتيجة 3-1 في المواجهة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وبهذا الانتصار، رفع الفريق البافاري رصيده إلى 34 نقطة، معززًا صدارته للدوري بفارق ثماني نقاط عن لايبزج الوصيف، الذي كان قد تعادل سلبيًا مع بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة.

وشهدت مباريات الجولة فوز هوفنهايم على أوجسبورج بثلاثية دون رد، وفيردر بريمن على كولن بهدف نظيف، إضافة إلى انتصار يونيون برلين على هايدنهايم بهدف وحيد.

وواصل بوروسيا دورتموند صحوته بعد أن اقتنص انتصارًا ثمينًا خارج قواعده على حساب باير ليفركوزن بنتيجة 2-1.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 25 نقطة، ليصعد إلى المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف لايبزج، وبفارق تسع نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.

وبذلك تختتم الجولة 12 وقد حافظ بايرن على تفوقه في القمة، بينما عزز دورتموند موقعه في المنافسة على المراكز الأولى، فيما تواصل الصراعات مشتعلة في منتصف جدول الترتيب.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني كاملًا، اضغط هنا.