المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
فلسطين

فلسطين

2 2
16:30
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

1 1
19:00
قطر

قطر

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا
لاتسيو

لاتسيو

0 0
22:00
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لخلافة أوباميكانو.. بايرن ميونخ يحدد 5 مدافعين سوبر في الميركاتو الصيفي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:08 م 04/12/2025
احتفال نيكولاس جاكسون مهاجم بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

حدد نادي بايرن ميونخ الألماني عددًا من البدائل المميزة، لتعويض الرحيل المُحتمل للمدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، حال عدم تمديد عقده مع الفريق.

ويحيط الغموض بمصير أوباميكانو خلال الفترة الحالية داخل ملعب "آليانز آرينا"، حيث ينتهي عقده في صيف 2026، ويحظى باهتمام عدة أندية أوروبية.

5 مدافعين على رادار بايرن ميونخ

وتوجهت أنظار النادي البافاري إلى الدولي الألماني، نيكو شولتريك، مدافع بوروسيا دورتموند، والذي يقدم مستويات مميزة، منذ وصوله من فرايبورج في صيف 2022.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي سبورتس" الألمانية، فمن المتوقع ألا يجدد شولتريك عقده مع دورتموند، والذي ينتهي في صيف 2027.

ويخطط مسؤولي بوروسيا دورتموند لتقديم عرضًا بشروط مالية مميزة، لإقناع اللاعب بالتجديد في الفترة المقبل، نظير عقد يستمر حتى 2030.

وأشار التقرير إلى أن بوروسيا دورتموند لن يفتح الباب أمام رحيل شولتريك خلال الفترة المقبلة، حيث ترغب إدارة النادي في اتخاذ قرارًا حاسمًا بشأنه خلال يناير القادم.

ونوه تقرير "سكاي" بأن الدولي الألماني، ذي الـ26 عامًا، يفكر في الانتقال إلى بايرن ميونخ أو ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

ويحاول البايرن تمديد عقد أوباميكانو، الذي ينتهي في الصيف المقبل، مع بيع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، والتحرك نحو ضم شولتريك، كونه مدافعًا موهوبًا وقابل للتطور.

أما في حال عدم تجديد عقد أوباميكانو وبيع كيم، فإن إدارة البافاري ستحاول استقطاب مدافع جديد ويتصدر اسم شولتريك، ومن بعده مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس الخيارات المتاحة.

علاوة على ذلك، فإن ثنائي خط دفاع ريال مدريد، ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر، أصبح مصيرهما على المحك، وهو ما قد يفتح باب المفاوضات من جانب بايرن ميونخ مع أحدهما.

وأخيرًا، سيشهد نادي برشلونة بعض التحركات هذا الصيف، ويُعد الأوروجوياني رونالد أراوخو من بين اللاعبين المرشحين للبيع، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ الدوري الألماني دايوت أوباميكانو صفقات بايرن ميونخ

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

8

حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء لصالح إيدن هيفن

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg