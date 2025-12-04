حدد نادي بايرن ميونخ الألماني عددًا من البدائل المميزة، لتعويض الرحيل المُحتمل للمدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، حال عدم تمديد عقده مع الفريق.

ويحيط الغموض بمصير أوباميكانو خلال الفترة الحالية داخل ملعب "آليانز آرينا"، حيث ينتهي عقده في صيف 2026، ويحظى باهتمام عدة أندية أوروبية.

5 مدافعين على رادار بايرن ميونخ

وتوجهت أنظار النادي البافاري إلى الدولي الألماني، نيكو شولتريك، مدافع بوروسيا دورتموند، والذي يقدم مستويات مميزة، منذ وصوله من فرايبورج في صيف 2022.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي سبورتس" الألمانية، فمن المتوقع ألا يجدد شولتريك عقده مع دورتموند، والذي ينتهي في صيف 2027.

ويخطط مسؤولي بوروسيا دورتموند لتقديم عرضًا بشروط مالية مميزة، لإقناع اللاعب بالتجديد في الفترة المقبل، نظير عقد يستمر حتى 2030.

وأشار التقرير إلى أن بوروسيا دورتموند لن يفتح الباب أمام رحيل شولتريك خلال الفترة المقبلة، حيث ترغب إدارة النادي في اتخاذ قرارًا حاسمًا بشأنه خلال يناير القادم.

ونوه تقرير "سكاي" بأن الدولي الألماني، ذي الـ26 عامًا، يفكر في الانتقال إلى بايرن ميونخ أو ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

ويحاول البايرن تمديد عقد أوباميكانو، الذي ينتهي في الصيف المقبل، مع بيع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، والتحرك نحو ضم شولتريك، كونه مدافعًا موهوبًا وقابل للتطور.

أما في حال عدم تجديد عقد أوباميكانو وبيع كيم، فإن إدارة البافاري ستحاول استقطاب مدافع جديد ويتصدر اسم شولتريك، ومن بعده مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس الخيارات المتاحة.

علاوة على ذلك، فإن ثنائي خط دفاع ريال مدريد، ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر، أصبح مصيرهما على المحك، وهو ما قد يفتح باب المفاوضات من جانب بايرن ميونخ مع أحدهما.

وأخيرًا، سيشهد نادي برشلونة بعض التحركات هذا الصيف، ويُعد الأوروجوياني رونالد أراوخو من بين اللاعبين المرشحين للبيع، في الانتقالات الصيفية المقبلة.