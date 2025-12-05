سكاي: شلوتربيك يفضل ريال مدريد

يضع نيكو شلوتربيك، ظهير أيسر نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الانتقال إلى نادي ريال مدريد، على رأس أولوياته.

ويعتبر شلوتربيك من بين أبرز اللاعبين في مركزه في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، وقدم مستويات مميزة رفقة دورتموند.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا، يُفضّل شلوتربيك ريال مدريد على أي نادٍ آخر.

واوضح التقير أن شلوتربيك، لا يستبعد أي خيار، لكن العملاق الإسباني هو خياره الأول، شريطة أن يتقدم بعرض لضمه.

أما خياره الثاني، فسيكون بايرن ميونيخ، نظرًا لخبرته الواسعة بالدوري الألماني.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس ألمانيا، فإن بايرن ميونخ انضم إلى قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع شلوتربيك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند، في يونيو 2027.

بينما يرفض شلوتربيك تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند، على الرغم من تقديم عرض كبير له سيجعله الأعلى في الفريق براتب يصل إلى 10 ملايين يورو في الموسم.

وسبق وأن كشفت بعض التقارير الصحفية، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع شلوتربيك في الفترة المقبلة.