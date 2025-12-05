المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بـ"هدف عكسي".. مونشنجلادباخ يعمق جراح ماينز في الدوري الألماني

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:26 م 05/12/2025
بوروسيا مونشنجلادباخ

بوروسيا مونشنجلادباخ

حقق فريق بوروسيا مونشنجلادباخ فوزًا هامًَا على حساب ماينز، في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم 2025-2026.

استضاف ماينز نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، في افتتاحية الجولة الثالثة عشرة، من عمر الدوري الألماني، على ملعب "ميوا آرينا".

بوروسيا مونشنجلادباخ يتجاوز عقبة ماينز

شهدت المباراة تبادلاً في السيطرة والاستحواذ على الكرة بين الفريقين، بينما هدد مونشنجلادباخ مرمى ماينز بالعديد من الفرص الخطيرة.

وجاء هدف فوز مونشنجلادباخ، عن طريق داني دا كوستا، لاعب ماينز، بالخطأ في مرماه، خلال الدقيقة 58 من عمر المباراة.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده بهذا الفوز إلى 16 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الألماني، بواقع 4 انتصارات، 4 تعادلات، وتلقي 5 هزائم.

بينما تجمد رصيد ماينز، الذي يعيش موسمًا كارثيًا، عند 6 نقاط فقط، في المركز الثامن عشر والأخير، بعد خوض 13 جولة حتى الآن.

