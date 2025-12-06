واصل فريق بايرن ميونخ انطلاقته المذهلة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، واكتسح مضيفه شتوتجارت بخماسية نظيفة مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة عشرة، ليحافظ على صدارته لجدول الترتيب.

وتقمص هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا دور البطولة بعد تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) للنادي البافاري عقب مشاركته كبديل في أخر نصف ساعة من المباراة.

وجاء الهدف الافتتاحي بأقدام الظهير الأيمن النمساوي كونراد لايمر؛ من صناعة مايكل أوليسيه، الذي مرر الكرة له، قلب أن يسجلها الأخير بكعبه في مرمى الحارس ألكسندر نوبل.

واعتقد شتوتجارت أنه أدرك التعادل في الشوط الأول عن طريق نيكولاس نارتي، إلا أن مراجعة مطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ألغت الهدف بداعي التسلل.

وشارك كين في الدقيقة 60 وبعد ست دقائق فقط من نزوله نجح في تسجيل الهدف الثاني للنادي البافاري، بعدما تلقى تمريرة من كيميتش.

وتمكن الكرواتي الدولي يوسيب ستانيشيتش من تسجيل الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 78 بعد تمريرة من لويس دياز.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لبايرن ميونخ في الدقيقة 81 تزامنت مع طرد لورينز أسينيون لاعب شتوتجارت، ليسجل منها كين الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

وقبل دقيقتين من النهاية نجح كين في إكمال الهاتريك، بعدما تلقى تمريرة من أوليسيه.

ورفع بايرن ميونخ رصيده في الصدارة إلى 37 نقطة وتوقف رصيد شتوتجارت عند 22 نقطة في المركز السادس.