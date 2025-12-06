المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 3
19:30
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بهاتريك كين.. بايرن ميونخ يكتسح شتوتجارت في الدوري الألماني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:03 م 06/12/2025
احتفال لاعبو بايرن ميونخ مع هاري كين

احتفال لاعبو بايرن ميونخ مع هاري كين

واصل فريق بايرن ميونخ انطلاقته المذهلة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، واكتسح مضيفه شتوتجارت بخماسية نظيفة مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة عشرة، ليحافظ على صدارته لجدول الترتيب.

وتقمص هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا دور البطولة بعد تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) للنادي البافاري عقب مشاركته كبديل في أخر نصف ساعة من المباراة.

وجاء الهدف الافتتاحي بأقدام الظهير الأيمن النمساوي كونراد لايمر؛ من صناعة  مايكل أوليسيه، الذي مرر الكرة له، قلب أن يسجلها الأخير بكعبه في مرمى الحارس ألكسندر نوبل.

واعتقد شتوتجارت أنه أدرك التعادل في الشوط الأول عن طريق نيكولاس نارتي، إلا أن مراجعة مطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ألغت الهدف بداعي التسلل.

وشارك كين في الدقيقة 60 وبعد ست دقائق فقط من نزوله نجح في تسجيل الهدف الثاني للنادي البافاري، بعدما تلقى تمريرة من كيميتش.

وتمكن الكرواتي الدولي يوسيب ستانيشيتش من تسجيل الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 78 بعد تمريرة من لويس دياز.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لبايرن ميونخ في الدقيقة 81 تزامنت مع طرد لورينز أسينيون لاعب شتوتجارت، ليسجل منها كين الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

وقبل دقيقتين من النهاية نجح كين في إكمال الهاتريك، بعدما تلقى تمريرة من أوليسيه.

ورفع بايرن ميونخ رصيده في الصدارة إلى 37 نقطة وتوقف رصيد شتوتجارت عند 22 نقطة في المركز السادس.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
شتوتجارت بايرن ميونخ هاري كين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

0 0
ليفربول

ليفربول

32

نسبة الاستحواذ: ليفربول 65% - ليدز 35%

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg