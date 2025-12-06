كتب - د ب أ

حقق فريق أوجسبورج انتصارًا مفاجئًا على حساب نظيره باير ليفركوزن، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني.

واستعاد أوجسبورج ذاكرة الانتصارات، في أول مواجهة يخوضها عقب إقالة المدرب ساندرو فاجنر.

وسجل ديميتريوس جيانووليس هدفًا مبكرًا لأوجسبورج بعد تمريرة رائعة من كيفن شلوتيربيك، ثم أضاف أنطون كادي الهدف الثاني بضربة رأس.

وفي صراع القاع، أنهى فولفسبورج سلسلة من أربع مباريات بلا فوز، محققًا فوزًا بنتيجة 3-1 على أرضه أمام يونيون برلين، وتقدم فولفسبورج بهدفين سجلهما كل من باتريك فيمر، والنجم الجزائري محمد الأمين عمورة بتسديدة قوية.

وفي الشوط الثاني، سجل لوفرو ماير الهدف الثالث لفولفسبورج في الدقيقة 59 وبعدها بتسع دقائق استفاد يونيون برلين من الهدف العكسي الذي سجله كونستانتينوس كوليراكيس بالخطأ في مرماه.

وابتعد فريق هايدنهايم خطوة مهمة عن دائرة الهبوط، بفضل فوزه الثمين على فرايبورج بهدفين مقابل هدف.

وتقدم يوهان مانزامبي بهدف لفرايبورج في الدقيقة 40 لكن باتريك ماينكا أدرك التعادل لهايدنهايم في الدقيقة 59 ثم خطف ستيفن شيمر هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع هايدنهايم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث من القاع بفارق نقطة واحدة عن أخر مراكز الأمان.

وتعادل سانت باولي صاحب المركز قبل الاخير مع مضيفه كولن بهدف لكلا منهما.

وتقدم كولن بهدف سجله سعيد إلمالا ثم تعادل ريكي-جاد جونز لسانت باولي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.