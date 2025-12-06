المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

0 0
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 3
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

3 5
19:30
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

ليفركوزن يسقط أمام أوجسبورج.. وعمورة يقود فولفسبورج للفوز على يونيون برلين في البوندسليجا

د ب أ

كتب - د ب أ

08:30 م 06/12/2025
مباراة أوجسبورج وباير ليفركوزن

مباراة أوجسبورج وباير ليفركوزن في الدوري الألماني

حقق فريق أوجسبورج انتصارًا مفاجئًا على حساب نظيره باير ليفركوزن، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني.

واستعاد أوجسبورج ذاكرة الانتصارات، في أول مواجهة يخوضها عقب إقالة المدرب ساندرو فاجنر.

وسجل ديميتريوس جيانووليس هدفًا مبكرًا لأوجسبورج بعد تمريرة رائعة من كيفن شلوتيربيك، ثم أضاف أنطون كادي الهدف الثاني بضربة رأس.

وفي صراع القاع، أنهى فولفسبورج سلسلة من أربع مباريات بلا فوز، محققًا فوزًا بنتيجة 3-1 على أرضه أمام يونيون برلين، وتقدم فولفسبورج بهدفين سجلهما كل من باتريك فيمر، والنجم الجزائري محمد الأمين عمورة بتسديدة قوية.

وفي الشوط الثاني، سجل لوفرو ماير الهدف الثالث لفولفسبورج في الدقيقة 59 وبعدها بتسع دقائق استفاد يونيون برلين من الهدف العكسي الذي سجله كونستانتينوس كوليراكيس بالخطأ في مرماه.

وابتعد فريق هايدنهايم خطوة مهمة عن دائرة الهبوط، بفضل فوزه الثمين على فرايبورج بهدفين مقابل هدف.

وتقدم يوهان مانزامبي بهدف لفرايبورج في الدقيقة 40 لكن باتريك ماينكا أدرك التعادل لهايدنهايم في الدقيقة 59 ثم خطف ستيفن شيمر هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع هايدنهايم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث من القاع بفارق نقطة واحدة عن أخر مراكز الأمان.

وتعادل سانت باولي صاحب المركز قبل الاخير مع مضيفه كولن بهدف لكلا منهما.

وتقدم كولن بهدف سجله سعيد إلمالا ثم تعادل ريكي-جاد جونز لسانت باولي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

مباراة باير ليفركوزن القادمة
الدوري الألماني باير ليفركوزن أوجسبورج

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الإمارات

الإمارات

0 0
مصر الثاني

مصر الثاني

46

بداية الشوط الثاني من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
بتروجت

بتروجت

2 2
بيراميدز

بيراميدز

81

ضغط متواصل من جانب فريق بيراميدز ومحاولات لاختراق الدفاع وتسجيل هدف التقدم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
