واصل نادي بايرن ميونخ تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، عقب انتصاره العريض على حساب شتوتجارت، بنتيجة 5-0، بينما واصل لايبزيج مطاردته مستغلًا تعثر باير ليفركوزن صاحب المركز الرابع.

وحقق لايبزيج فوزًا ساحقًا على حساب إينتراخت فرانكفورت، بستة أهداف دون مقابل، بينما سقط باير ليفركوزن في فخ الهزيمة أمام أوجسبورج بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الجولة الثالثة عشر من البوندسليجا بإقامة مباراتين مساء اليوم، حيث يلتقي فيردر بريمن مع هامبورج، بينما يواجه بوروسيا دورتموند نظيره هوفنهايم.

وجاء جدول ترتيب الدوري الألماني عقب نهاية مباريات السبت في الجولة الثالثة عشر على النحو التالي:

1- بايرن ميونخ: 37 نقطة

2- لايبزيج: 29 نقطة

3- بوروسيا دورتموند: 25 نقطة

4- باير ليفركوزن: 23 نقطة

5- هوفنهايم: 23 نقطة

