كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
فلسطين

فلسطين

كأس العرب
قطر

قطر

- -
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
19:00
بولونيا

بولونيا

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

جدول ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ في الصدارة ولايبزيج يطارده

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:32 ص 07/12/2025
فرحة نجوم فريق بايرن ميونخ

فرحة نجوم فريق بايرن ميونخ

واصل نادي بايرن ميونخ تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، عقب انتصاره العريض على حساب شتوتجارت، بنتيجة 5-0، بينما واصل لايبزيج مطاردته مستغلًا تعثر باير ليفركوزن صاحب المركز الرابع.

وحقق لايبزيج فوزًا ساحقًا على حساب إينتراخت فرانكفورت، بستة أهداف دون مقابل، بينما سقط باير ليفركوزن في فخ الهزيمة أمام أوجسبورج بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الجولة الثالثة عشر من البوندسليجا بإقامة مباراتين مساء اليوم، حيث يلتقي فيردر بريمن مع هامبورج، بينما يواجه بوروسيا دورتموند نظيره هوفنهايم.

وجاء جدول ترتيب الدوري الألماني عقب نهاية مباريات السبت في الجولة الثالثة عشر على النحو التالي:

1- بايرن ميونخ: 37 نقطة

2- لايبزيج: 29 نقطة

3- بوروسيا دورتموند: 25 نقطة

4- باير ليفركوزن: 23 نقطة

5- هوفنهايم: 23 نقطة

لمطالعة جدول ترتيب الدوري الألماني كاملًا اضغط هنا

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ لايبزيج جدول ترتيب الدوري الألماني



