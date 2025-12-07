أعلن نادي ماينز الألماني، التعاقد مع السويسري أورس فيشر، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويتولى فيشر تدريب ماينز، خلفًا لـ بو هينركسن، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

ووقع فيشر عقدًا مع ماينز لمدة موسمين ونصف، حتى يونيو 2028.

ويعود فيشر إلى التدريب من جديد، بعد موسمين ونصف دون عمل، منذ آخر تجربه له مع نادي يونيون برلين الألماني في 2023.

ويعاون أورس فيشر، سيباستيان بودسيادلي محلل أداء الأهلي السابق، في جهاز خوسيه ريبيرو الذي رحل قبل شهر ونصف.

ويبدأ فيشر رحلته مع نادي ماينز، استعدادًا لمواجهة ليخ بوزنان، في دوري المؤتمر الأوروبي.

وارتبط فيشر، بتدريب النادي الأهلي، عقب رحيل خوسيه ريبيرو، لكن المفاوضات لم تنجح بين الطرفين.

وبدأ المدرب البالغ من العمر 59 عامًا مسيرته التدريبية في نادي مسقط رأسه، نادي زيورخ، بعد مسيرته الكروية. وبعد فترات ناجحة مع نادي ثون (من 2013 إلى 2015، قاده خلالها إلى أول تأهل له على الإطلاق للدوري الأوروبي)، ونادي بازل (من 2015 إلى 2017، الفائز بكأس سويسرا وبطل سويسرا مرتين)، ثم انضم إلى نادي يونيون برلين عام 2018، وحقق فيشر الصعود إلى الدوري الألماني، وبعد أن ضمن مكانه في الدوري الممتاز في موسمه الأول، قاده إلى دوري المؤتمرات والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا في السنوات اللاحقة. في عام 2023،.

وحصل فيشر على لقب مدرب العام. ومنذ مغادرته يونيون في نوفمبر من نفس العام، ظل فيشر بدون نادٍ.