أسدل الستار عن نتائج مباريات الجولة الـ 13 في الدوري الألماني في المباريات التي تم خوضها، اليوم الأحد، بعد انتهاء مواجهتي بروسيا دورتموند وهوفنهايم، وهامبورج أمام فيردر بريمن.

وحسم بروسيا دورتموند الفوز في مباراته أمام هوفنهايم بنتيجة 2-1، حيث افتتح التسجيل في اللقاء جوليان براندت لاعب بروسيا في الدقيقة 43 من عمر اللقاء عن طريق تمريرة من قبل كوتو.

وفي الدقيقة 60 من الشوط الثاني، سجل نيكو شلوتربيك الثاني لصالح دورتموند بتمريرة من قبل فيليكس نميشا.

وتلقى لاعبو هوفنهايم العديد من البطاقات الصفراء على مدار أحداث الشوط الثاني، وأبرزهم ألبيان حيدري وبيرناردو سليفا.

وكاد جيراسي أن يسجل الثالث لصالح دورتموند في الدقيقة 90، لكنه سدد كرة جاءت في القائم ولم تهز الشباك، قبل أن يطلق الحكم صافرته ويعلن فوز دورتموند بنتيجة 2-0، ليحصد 3 نقاط يصعد بها إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

هامبورج يحسم ديربي الشمال أمام بريمن

من جانبه، حسم هامبورج ديربي الشمال على حساب بريمن في الدوري الألماني بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ 13.

وافتتح التسجيل في المباراة بالدقيقة الأول ينس ستاخ، ثم أدرك ألبرت سامبي لوكونجا التعادل لهامبورج في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 75، سجل فوسكفويتش الهدف الثاني في اللقاء لصالح هامورج، وبعده بثلاث دقائق سجل بريمن هدف التعادل عن طريق جاستن نيجمياه.

وسجل هامبورج هدف الفوز في الدقيقة 84 عن طريق يوسف بولسن، ليحصل على ثلاث نقاط ثمينة على حساب منافسه في أول ديربي شمالي منذ عام 2018.

ويحتل هامبورج المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بينما تواجد فيردر بريمن في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.