الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

1 0
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

0 0
21:45
ليون

ليون

كأس العرب
قطر

قطر

0 3
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 2
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 1
19:00
بولونيا

بولونيا

دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية.. وهامبورج يحسم ديربي الشمال أمام بريمن

طارق متولي

كتب - طارق متولي

08:36 م 07/12/2025
فريق بوروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

أسدل الستار عن نتائج مباريات الجولة الـ 13 في الدوري الألماني في المباريات التي تم خوضها، اليوم الأحد، بعد انتهاء مواجهتي بروسيا دورتموند وهوفنهايم، وهامبورج أمام فيردر بريمن.

وحسم بروسيا دورتموند الفوز في مباراته أمام هوفنهايم بنتيجة 2-1، حيث افتتح التسجيل في اللقاء جوليان براندت لاعب بروسيا في الدقيقة 43 من عمر اللقاء عن طريق تمريرة من قبل كوتو.

وفي الدقيقة 60 من الشوط الثاني، سجل نيكو شلوتربيك الثاني لصالح دورتموند بتمريرة من قبل فيليكس نميشا.

وتلقى لاعبو هوفنهايم العديد من البطاقات الصفراء على مدار أحداث الشوط الثاني، وأبرزهم ألبيان حيدري وبيرناردو سليفا.

وكاد جيراسي أن يسجل الثالث لصالح دورتموند في الدقيقة 90، لكنه سدد كرة جاءت في القائم ولم تهز الشباك، قبل أن يطلق الحكم صافرته ويعلن فوز دورتموند بنتيجة 2-0، ليحصد 3 نقاط يصعد بها إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

هامبورج يحسم ديربي الشمال أمام بريمن

من جانبه، حسم هامبورج ديربي الشمال على حساب بريمن في الدوري الألماني بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ 13.

وافتتح التسجيل في المباراة بالدقيقة الأول ينس ستاخ، ثم أدرك ألبرت سامبي لوكونجا التعادل لهامبورج في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 75، سجل فوسكفويتش الهدف الثاني في اللقاء لصالح هامورج، وبعده بثلاث دقائق سجل بريمن هدف التعادل عن طريق جاستن نيجمياه.

وسجل هامبورج هدف الفوز في الدقيقة 84 عن طريق يوسف بولسن، ليحصل على ثلاث نقاط ثمينة على حساب منافسه في أول ديربي شمالي منذ عام 2018.

ويحتل هامبورج المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بينما تواجد فيردر بريمن في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

الدوري الألماني بروسيا دورتموند مباريات الدوري الألماني البوندسليجا دربي شمال ألمانيا

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
نابولي

نابولي

1 0
يوفنتوس

يوفنتوس

18

هدف راسموس هويلوند في الدقيقة السابعة هو أسرع هدف يسجله نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي منذ هدف فرناندو دي نابولي في الدقيقة الخامسة في الأول من أبريل عام 1989

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

3

تستأنف المباراة مرة اخرى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
