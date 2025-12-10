دخل نادي توتنهام هوتسبير السباق الآن مع أرسنال لضم الظهير الأيسر الواعد ناثانيال براون (22 عامًا) من آينتراخت فرانكفورت، وفقًا لتقارير نشرتها شبكة TEAMtalk البريطانية اليوم الأربعاء.

براون على رادار أرسنال وتوتنهام

اللاعب الألماني، الذي أذهل الجميع بأدائه اللافت أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا أمس، أصبح الاسم الأبرز في قوائم التعزيزات الشتوية للناديين الغريمين.

براون، الذي انضم إلى فرانكفورت قادمًا من نورمبرغ في يناير الماضي وعقد له حتى 2030، يعتبر أحد أكثر المدافعين الشباب إثارة في البوندسليجا.

خلال موسم 2024/2025، سجل 4 أهداف وساهم في 10 تمريرات حاسمة عبر 50 مباراة، مما جعله لاعبًا أساسيًا في تشكيلة دي أدلر.

أداؤه الدفاعي الصلد مع قدرته الهجومية الاستثنائية – خاصة في التمريرات العرضية والاندفاعات السريعة – يجعله مثاليًا لأسلوب كرة القدم السريع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي تصريح سابق، أكد اللاعب أنه "يحلم باللعب في البريميرليج، مشيرًا إلى أن الفرصة للانتقال إلى "أكبر النوادي في العالم" ستكون مغرية لا تقاوم.

لكن المنافسة ليست لندنية فقط، حيث يتابع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تطورات الملف عن كثب، إلى جانب عمالقة أوروبيين آخرين مثل ريال مدريد وبرشلونة، حسبما كشفت تقارير من صحيفة بيلد الألمانية.

ومع ذلك، يبدو أن أرسنال وتوتنهام في المقدمة، خاصة بعد إعجاب ميكيل أرتيتا وأنجي بوستيكوجلو بأداء براون في مواجهة توتنهام الأوروبية الأخيرة.