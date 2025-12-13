المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
من يخطف أوباميكانو؟.. باريس سان جيرمان يتحدى ريال مدريد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:00 م 13/12/2025
دايوت أوباميكانو

المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو

بات المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو واحدًا من أبرز الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات، مع اقتراب نهاية عقده مع بايرن ميونخ في يونيو المقبل، ما فتح الباب أمام صراع قوي بين عدد من كبار أندية أوروبا لضمه.

وبحسب موقع Foot Mercato، ورغم التقدم الذي أحرزه بايرن ميونخ في مفاوضات تجديد عقد اللاعب، فإن باريس سان جيرمان وريال مدريد لا يزالان مستعدين للدخول بقوة على خط المفاوضات، في محاولة لحسم الصفقة لصالحهما.

مستقبل غامض بعد مسيرة ثابتة في بافاريا

وخلال المواسم الأخيرة، فرض أوباميكانو نفسه كأحد أفضل المدافعين في العالم، سواء مع منتخب فرنسا أو مع بايرن ميونخ، الذي انضم إليه قادمًا من لايبزيغ في صيف 2021، ليصبح عنصرًا أساسيًا في الخط الخلفي للفريق البافاري.

إلا أن المدافع البالغ من العمر 27 عامًا يقف حاليًا عند مفترق طرق، في ظل اهتمام متزايد من أندية كبرى، واحتمالية رحيله عن الدوري الألماني بنهاية الموسم الجاري.

ريال مدريد وباريس يدخلان السباق

وكان الموقع الفرنسي قد كشف الشهر الماضي عن توصل ريال مدريد إلى اتفاق شفهي مبدئي مع أوباميكانو بشأن بنود عقده، وهو الاتفاق الذي لا يزال قائمًا حتى الآن، مع إمكانية انضمام اللاعب إلى النادي الملكي في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

في المقابل، يواصل بايرن ميونخ محاولاته لإقناع اللاعب بالبقاء، إلا أن العرض الأخير لم يلبِّ تطلعات الدولي الفرنسي، ما يجعل المفاوضات مفتوحة على جميع الاحتمالات.

من جانبه، أبدى باريس سان جيرمان استعداده لتلبية المطالب المالية للاعب في حال قرر العودة إلى الدوري الفرنسي، حيث يسعى النادي الباريسي لتعزيز خط دفاعه بصفقة من العيار الثقيل.

وبحسب المصدر ذاته، فإن باريس سان جيرمان وريال مدريد مستعدان لتقديم عروض قوية في حال أصبح أوباميكانو لاعبًا حرًا اعتبارًا من 30 يونيو المقبل، ليبقى مستقبل المدافع الفرنسي معلقًا في انتظار الحسم النهائي خلال الأشهر القادمة.

ريال مدريد بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان دايوت أوباميكانو

