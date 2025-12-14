المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: بايرن ميونخ يقدم عرضًا ضخمًا لتجديد عقد أوباميكانو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:48 م 14/12/2025
أوباميكانو

أوباميكانو

يستمر الغموض حول مستقبل دايوت أوباميكانو، مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني.

وينتهي عقد أوباميكانو مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026.

ووفقًا لموقع فوت ميركاتو، فإن أوباميكانو لم يتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ على تجديد عقده حتى الآن.

وأوضح التقرير، أن بايرن ميونخ قدّم عرضًا ضخمًا لـ أوباميكانو من أجل تجديد عقده مع النادي، لكن هناك بعض التفاصيل التي تقف أمام موافقة اللاعب الفرنسي.

وأشار التقرير إلى، أن نادي ريال مدريد على استعداد لضم أوباميكانو، بينما أبدى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نفس الرغبة.

وخلال المواسم الأخيرة، فرض أوباميكانو نفسه كأحد أفضل المدافعين في العالم، سواء مع منتخب فرنسا أو مع بايرن ميونخ، الذي انضم إليه قادمًا من لايبزيغ في صيف 2021، ليصبح عنصرًا أساسيًا في الخط الخلفي للفريق البافاري.

إلا أن المدافع البالغ من العمر 27 عامًا يقف حاليًا عند مفترق طرق، في ظل اهتمام متزايد من أندية كبرى، واحتمالية رحيله عن الدوري الألماني بنهاية الموسم الجاري.

ويحق لـ أوباميكانو التوقيع لأي نادٍ بداية من شهر يناير المقبل، حيث إنه سيكون في الفترة القانونية للتفاوض حول مستقبله.

 

ريال مدريد باريس سان جيرمان بايرن ميونخ أوباميكانو

