سقط فريق بوروسيا دورتموند في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه فرايبورج، بهدف لكلا منهما، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الألماني.

وتقدم دورتموند بهدف سجله المدافع الجزائري رامي بنسبعيني في الدقيقة 31، لكن فريقه تلقى ضربة موجعة بطرد لاعب الوسط الشاب جوب بيلينجهام في الدقيقة 53.

واستغل فرايبورج النقص العددي لأصحاب الأرض، ليسجل لوكاس هولير هدف التعادل في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وفرط دورتموند في فرصة الانفراد بالمركز الثاني، ولو بصورة مؤقتة، حيث لا يزال خلف لايبزيج في جدول الترتيب.

ورفع دورتموند رصيده إلى 29 نقطة، في المركز الثالث خلف لايبزيج الوصيف بفارق الأهداف، وفي المقابل رفع فرايبورج رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب البوندسليجا.

وسيلتقي بوروسيا دورتموند في الجولة المقبلة مع بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة المقبل، بينما يواجه فرايبورج مع نظيره فولفسبورج يوم السبت.