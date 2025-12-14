المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد طرد بيلينجهام.. دورتموند يسقط بفخ التعادل أمام فرايبورج في الدوري الألماني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:16 م 14/12/2025
مباراة بوروسيا دورتموند وفرايبورج

مباراة بوروسيا دورتموند وفرايبورج في الدوري الألماني

سقط فريق بوروسيا دورتموند في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه فرايبورج، بهدف لكلا منهما، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الألماني.

وتقدم دورتموند بهدف سجله المدافع الجزائري رامي بنسبعيني في الدقيقة 31، لكن فريقه تلقى ضربة موجعة بطرد لاعب الوسط الشاب جوب بيلينجهام في الدقيقة 53.

واستغل فرايبورج النقص العددي لأصحاب الأرض، ليسجل لوكاس هولير هدف التعادل في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وفرط دورتموند في فرصة الانفراد بالمركز الثاني، ولو بصورة مؤقتة، حيث لا يزال خلف لايبزيج في جدول الترتيب.

ورفع دورتموند رصيده إلى 29 نقطة، في المركز الثالث خلف لايبزيج الوصيف بفارق الأهداف، وفي المقابل رفع فرايبورج رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب البوندسليجا.

وسيلتقي بوروسيا دورتموند في الجولة المقبلة مع بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة المقبل، بينما يواجه فرايبورج مع نظيره فولفسبورج يوم السبت.

 

