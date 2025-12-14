المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بايرن ميونخ ينجو من الهزيمة أمام ماينز بأقدام هاري كين في الدوري الألماني

د ب أ

كتب - د ب أ

08:57 م 14/12/2025
هاري كين مهاجم بايرن ميونخ

هاري كين مهاجم بايرن ميونخ

نجا بايرن ميونخ من السقوط على ملعبه ووسط جماهيره، بتعادل صعب أمام ماينز، بهدفين لكلا منهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد.

تقدم بايرن بهدف نجمه الشاب، لينارت كارل، في الدقيقة 29 من المباراة المقامة على ملعب أليانز أرينا، معقل النادي البافاري.

ورد ماينز بهدفين لكاسبر بوتولسكي ولي جاي سونج في الدقيقتين 45+2 و67.

وخطف بايرن نقطة التعادل بهدف سجله هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 87، ليرفع النجم الإنجليزي رصيده إلى 18 هدفا في الدوري هذا الموسم.

واصل بايرن ميونخ نزيف النقاط بتعادل ثان خلال آخر خمس جولات، لكنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة.

ولم يخسر البايرن خلال آخر 23 مباراة لعبها في منافسات البوندسليجا، حيث حقق 18 فوزًا مقابل 5 تعادلات.

أما ماينز، فقد انتزع نقطة ثمينة أمام حامل اللقب، لكنه بقى في ذيل الترتيب برصيد 7 نقاط في المركز الثامن عشر.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ الدوري الألماني ماينز

