كلام فى الكورة
جدول ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ في الصدارة ودورتموند يرفض هدية لايبزيج

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:00 م 14/12/2025
فريق بايرن ميونخ

فريق بايرن ميونخ

شهدت مباريات الدوري الألماني مساء اليوم الأحد، سقوط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل بصعوبة أمام ضيفه ماينز، بينما فرط بوروسيا دورتموند في فرصة خطف وصافة جدول ترتيب البوندسليجا بالتعادل مع فرايبورج.

وأنقذ هاري كين فريقه من التعرض للهزيمة الأولى هذا الموسم في الدوري الألماني، بعدما سجل ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، لتنتهي مواجهة الفريق البافاري مع نظيره ماينز بالتعادل بنتيجة 2-2، ويحتفظ بالصدارة.

وفي المقابل سقط دورتموند في فخ التعادل بنتيجة 1-1 مع فرايبورج، بعدما فرط في تقدمه بهدف سجله رامي بنسبعيني، في ظل إكماله المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جوب بيلينجهام.

وأهدر دورتموند فرصة خطف وصافة جدول الترتيب، حيث لم ينجح في استغلال خسارة لايبزيج في الجولة ذاتها أمام يونيون برلين بنتيجة 3-1.

كما تفوق شتوتجارت برباعية ثقيلة على حساب منافسه فيرد بريمن، ليقترب أكثر من المربع الذهبي للدوري الألماني.

وجاء جدول ترتيب الدوري الألماني على النحو التالي:

1- بايرن ميونخ: 38 نقطة

2- لايبزيج: 29 نقطة

3- بوروسيا دورتموند: 29 نقطة

4- باير ليفركوزن: 26 نقطة

5- هوفنهايم: 26 نقطة

6- شتوتجارت: 25 نقطة

لمطالعة جدول الترتيب كاملًا اضغط هنا

بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني بايرن ميونح

