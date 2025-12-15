المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

- -
16:30
الإمارات

الإمارات

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:30
الأردن

الأردن

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
كومو

كومو

مانويل نوير مهدد بالغياب عن آخر مباريات بايرن ميونخ في 2025

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:46 م 15/12/2025
نوير

مانويل نوير

بات مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ مهددا بالغياب عن المباراة الأخيرة لفريقه هذا العام بسبب تمزق في أوتار الركبة.

وأعلن النادي البافاري اليوم الإثنين أن الفحص الطبي أكد إصابة نوير (39 عاما) في أوتار الركبة اليمنى، بعد مشاركته في مباراة ماينز التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري الألماني، أمس الأحد.

وأوضح بايرن أن نوير سيغيب عن الفريق في الفترة الحالية، ولكن لم يقدم النادي البافاري تفاصيل أخرى بشأن قوة الإصابة.

وستكون مواجهة هايدنهايم في الدوري الألماني يوم الأحد هي المباراة الأخيرة لبايرن قبل العطلة الشتوية.

وسيبدأ بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني العام الجديد 2026 بمواجهة فولفسبورج في 11 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن الحارس المخضرم شارك في 20 مباراة مع بايرن هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 21 هدفا.

بايرن ميونخ الدوري الألماني مانويل نوير

