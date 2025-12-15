بات مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ مهددا بالغياب عن المباراة الأخيرة لفريقه هذا العام بسبب تمزق في أوتار الركبة.

وأعلن النادي البافاري اليوم الإثنين أن الفحص الطبي أكد إصابة نوير (39 عاما) في أوتار الركبة اليمنى، بعد مشاركته في مباراة ماينز التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري الألماني، أمس الأحد.

وأوضح بايرن أن نوير سيغيب عن الفريق في الفترة الحالية، ولكن لم يقدم النادي البافاري تفاصيل أخرى بشأن قوة الإصابة.

وستكون مواجهة هايدنهايم في الدوري الألماني يوم الأحد هي المباراة الأخيرة لبايرن قبل العطلة الشتوية.

وسيبدأ بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني العام الجديد 2026 بمواجهة فولفسبورج في 11 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن الحارس المخضرم شارك في 20 مباراة مع بايرن هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 21 هدفا.