عاد النجم الألماني جمال موسيالا لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، للمشاركة في تدريبات الفريق البافاري، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وكان موسيالا يعاني من إصابة خطيرة، تعرض لها في مباراة كأس العالم للأندية ضد باريس سان جيرمان.

عودة بعد غياب 164 يوماً

وأكد بايرن ميونخ في بيان رسمي، أن موسيالا عاد إلى تدريبات الفريق بعد غياب دام 164 يوماً بسبب الإصابة.

وأشار بيان النادي البافاري، إلى أن موسيالا تمكن من المشاركة في بعض جوانب تدريبات فريق بايرن ميونخ.

واستقبل زملاء موسيالا، بحفاوة كبيرة، حيث أقاموا له ممراً شرفياً قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية والقيام ببعض التدريبات التأهيلية الفردية.