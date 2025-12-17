يثق هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، في قدرته على تحطيم الرقم القياسي بالدوري الألماني، الخاص بعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد والبالغ 41 هدفا، رغم إدراكه أن الطريق مازال طويلا.

وسجل كين 18 هدفا في أول 14 مباراة من الدوري الألماني هذا الموسم، ولا يزال لديه 20 مباراة لكسر الرقم المسجل باسم روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن السابق، والذي حققه في موسم 2020-2021.

وقال كين في مقابلة مع شبكة "سكاي" التليفزيونية: "نعم، أعتقد أن هذا ممكن، خاصة مع البداية التي بدأت بها".

وأضاف صاحب الـ32 عاما أنه يحب مطاردة الأرقام القياسية، ولكنه يعلم أن الطريق "ما زال طويلا"، وأنه سيحتاج للاستمرارية على مدار عدة أشهر لكي يحطم رقم ليفاندوفسكي، الذي وصفه بأنه "رقم مذهل".

وأوضح: "عندما يأتي شهر مارس، سنرى ما إذا كان هذا ممكنا أم لا".

وكان كين هو هداف الدوري الألماني في أول موسمين له مع بايرن حيث سجل 36 و26 هدفا على التوالي.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أصبح كين أسرع لاعب يسجل 100 هدف لناد واحد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وذلك في 104 مباريات منذ انتقاله في عام 2023 قادما من توتنهام.

وسجل كين 114 هدفا في 120 مباراة مع بايرن في كافة المسابقات خلال العام الحالي قبل خوض آخر مباراة بالدوري، أمام هايدنهايم يوم الأحد المقبل.