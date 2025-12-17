هاري كين: موسيالا أفضل لاعب في بايرن ميونخ

يرى الإنجليزي هاري كين أن الألماني جمال موسيالا هو اللاعب الأفضل في نادي بايرن ميونخ، معربًا عن سعادته بعودة صاحب الـ22 عامًا إلى الملاعب.

وعانى موسيالا من كسر في كاحل القدم أثناء مشاركته مع بايرن ميونخ في منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الصيف، ليغيب عن المشاركة في المباريات قرابة 5 أشهر.

تصريحات كين عن عودة موسيالا إلى بايرن ميونخ

وقال كين في تصريحات لموقع "سكاي سبورت ألمانيا"، اليوم الأربعاء: "من الرائع أن يعود موسيالا.. كنت أفكر كثيرًا في أنه أفضل لاعب لدينا في بايرن ميونخ".

وواصل تصريحاته: "الأمر نفسه ينطبق على ألفونسو ديفيز.. أشعر كأننا تعاقدنا مع لاعبين جديدين من الطراز الرفيع، وسعيد جدًا بعودتهما، فلهما دور مهم جدًا في أسلوبنا، إنهما مناسبان تمامًا لبايرن ميونخ".

وقدم كين نصيحته إلى الثنائي موسيالا وديفيز: "من المهم ألا يضعا نفسيهما تحت ضغط كبير، وأن يستعيدا لياقتهما البدنية الكاملة أولًا، وهذا سيستغرق بضعة أسابيع".

وتوقع هاري كين أن يلعب جمال موسيالا وألفونسو ديفيز دورًا حاسمًا في الفترة الأهم لبايرن ميونخ هذا الموسم

ولعب موسيالا 207 مباريات رسمية مع بايرن ميونخ، ناجحًا في تسجيل 64 هدفًا وصناعة 39 آخر.