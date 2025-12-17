المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
(2 - 1)
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

1 0
22:15
فولهام

فولهام

هاري كين: موسيالا أفضل لاعب في بايرن ميونخ

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:41 م 17/12/2025
موسيالا وكين

كين وموسيالا - ثنائي بايرن ميونخ

يرى الإنجليزي هاري كين أن الألماني جمال موسيالا هو اللاعب الأفضل في نادي بايرن ميونخ، معربًا عن سعادته بعودة صاحب الـ22 عامًا إلى الملاعب.

وعانى موسيالا من كسر في كاحل القدم أثناء مشاركته مع بايرن ميونخ في منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الصيف، ليغيب عن المشاركة في المباريات قرابة 5 أشهر.

تصريحات كين عن عودة موسيالا إلى بايرن ميونخ

وقال كين في تصريحات لموقع "سكاي سبورت ألمانيا"، اليوم الأربعاء: "من الرائع أن يعود موسيالا.. كنت أفكر كثيرًا في أنه أفضل لاعب لدينا في بايرن ميونخ".

وواصل تصريحاته: "الأمر نفسه ينطبق على ألفونسو ديفيز.. أشعر كأننا تعاقدنا مع لاعبين جديدين من الطراز الرفيع، وسعيد جدًا بعودتهما، فلهما دور مهم جدًا في أسلوبنا، إنهما مناسبان تمامًا لبايرن ميونخ".

وقدم كين نصيحته إلى الثنائي موسيالا وديفيز: "من المهم ألا يضعا نفسيهما تحت ضغط كبير، وأن يستعيدا لياقتهما البدنية الكاملة أولًا، وهذا سيستغرق بضعة أسابيع".

وتوقع هاري كين أن يلعب جمال موسيالا وألفونسو ديفيز دورًا حاسمًا في الفترة الأهم لبايرن ميونخ هذا الموسم

ولعب موسيالا 207 مباريات رسمية مع بايرن ميونخ، ناجحًا في تسجيل 64 هدفًا وصناعة 39 آخر.

بايرن ميونخ هاري كين جمال موسيالا

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
تالافيرا

تالافيرا

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

25

محاولة لريال مدريد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
برينتفورد

برينتفورد

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق مانشستر سيتي على برينتفورد بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
فلامنجو

فلامنجو

131

الأخطبوط سافونوف يقود باريس سان جيرمان للفوز بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
