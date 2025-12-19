المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بايرن ميونيخ يصدم مهاجمه

محمد همام

كتب - محمد همام

09:44 م 19/12/2025
بايرن ميونيخ

فريق بايرن ميونيخ - صورة أرشيفية

أوضحت تقارير صحفية ألمانية مستقبل المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، لاعب فريق بايرن ميونيخ، مع الفريق "البافاري"، حيث يلعب على سبيل الإعارة بعد قدومه من تشيلسي في الصيف الماضي.

وانتقل المهاجم السنغالي الدولي إلى صفوف الفريق الألماني قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بصورة نهائية.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نادي بايرن ميونيخ من غير المرجح أن يُفعّل بند شراء جاكسون بصورة نهائية خلال الصيف المقبل.

وكان نادي بايرن ميونيخ قد اتفق مع إدارة تشيلسي على إمكانية شراء اللاعب السنغالي مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.

وتشير الصحيفة الألمانية إلى أن المهاجم السنغالي جاء ليكون بديلًا للنجم الإنجليزي هاري كين، والذي يقدم مستويات رائعة في الموسم الحالي.

صاحب الـ24 عامًا شارك في 18 مباراة بواقع (542 دقيقة)، حيث سجل خمسة أهداف وصنع هدفًا.

وكان جاكسون قد خرج من حسابات مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، وتحديدًا منذ بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت الصيف الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.

