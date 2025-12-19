اقتنص فريق بوروسيا دورتموند فوزًا ثمينًا، من أنياب بوروسيا مونشنجلادباخ، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الألماني.

احتضن ملعب "سيجنال إدونا بارك" المباراة الافتتاحية للجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري الألماني لموسم 2025-2026، مساء اليوم الجمعة.

وشهدت الجولة الماضية من مسابقة البوندسليجا تعادل دورتموند إيجابيًا (1-1) مع فرايبورج، بينما تلقى مونشنجلادباخ خسارة ثقيلة، على يد فولسفبورج بنتيجة (3-1).

بوروسيات دورتموند يهزم مونشنجلادباخ

ضم تشكيل بوروسيا دورتموند الأساسي:

"كوبيل، ماتياس زوله، إيمري كان، نيكو شلوتربيك، باسكال جروس، سفينسون - جوليان رايرسون، يوليان براندت، فيليكس نميتشا، سيرهو جيراسي، كريم أديمي".

تكفل المهاجم جوليان براندات بإحراز هدف التقدم والفوز لصالح بوروسيا دورتموند أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وعزز ماكسيمليان بيير من تقدم أسود الفيستيفاليا أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، بالهدف الثاني، في الدقيقة 7+90 من عمر الوقت بدل الضائع.

رفع دورتموند رصيده بهذا الفوز إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، من تحقيق 9 انتصارات و5 تعادلات، مع تلقي هزيمة واحدة.

بينما يتواجد بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، ولديه 16 نقطة، عقب تحقيق 4 انتصارات والتعادل في مباريات وتلقي 7 هزائم.