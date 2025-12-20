بايرن ميونخ يقترب من تجديد عقد جنابري

يقترب نادي بايرن ميونخ من تجديد عقد لاعبه سيرجي جنابري، بحسب ما أكدته تقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن جنابري بات قريبا من التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع بايرن، بعد مفاوضات مثمرة بين الطرفين، وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وفي الوقت الحالي هناك اتفاق مبدئي بين النادي ووكلاء اللاعب بشأن بنود العقد، وهو عقد جديد لمدة عامين حتى عام 2028

وأشار التقرير إلى أن جنابري، الذي شهد انتعاشا ملحوظا هذا الموسم، سيمدد عقده براتب يتراوح بين 15 و16 مليون يورو سنويا في حال حصوله على جميع مكافآته.

وفي الموسم الحالي سجل اللاعب الألماني 5 أهداف وصنع 7 في 20 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وكان دوره في الغالب تعويض غياب النجم المصاب جمال موسيالا.