المباريات الأخبار دوريات وبطولات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
بيراميدز

بيراميدز

بايرن ميونخ يقترب من تجديد عقد جنابري

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:16 ص 20/12/2025
جنابري

سيرجي جنابري

يقترب نادي بايرن ميونخ من تجديد عقد لاعبه سيرجي جنابري، بحسب ما أكدته تقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن جنابري بات قريبا من التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع بايرن، بعد مفاوضات مثمرة بين الطرفين، وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وفي الوقت الحالي هناك اتفاق مبدئي بين النادي ووكلاء اللاعب بشأن بنود العقد، وهو عقد جديد لمدة عامين حتى عام 2028

وأشار التقرير إلى أن جنابري، الذي شهد انتعاشا ملحوظا هذا الموسم، سيمدد عقده براتب يتراوح بين 15 و16 مليون يورو سنويا في حال حصوله على جميع مكافآته.

وفي الموسم الحالي سجل اللاعب الألماني 5 أهداف وصنع 7 في 20 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وكان دوره في الغالب تعويض غياب النجم المصاب جمال موسيالا.

