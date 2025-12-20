حقق فرايبورج فوزًا مثيرًا على مضيفه فولفسبورج 4-3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الألماني، في مباراة شهدت تبادلًا مستمرًا للأهداف منذ بدايتها.

تقدم فرايبورج سريعًا في الدقيقة الخامسة عن طريق فيليب تروي، قبل أن يدرك فولفسبورج التعادل بواسطة جينان بيشتوفيتش في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، سجل بيشتوفيتش هدف فولفسبورج الثاني في الدقيقة 49، لكن فرايبورج عاد للتعادل عبر فيتشنزو جريفو من ضربة جزاء في الدقيقة 56.

وأعاد بيشتوفيتش التقدم لفريقه بهدف ثالث في الدقيقة 69، إلا أن ينسون سليت سجل هدف التعادل الثالث لفرايبورج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71، قبل أن يختتم ديمي شيرمات أهداف الفريق الضيف بالهدف الرابع في الدقيقة 78.

بهذا الفوز، رفع فرايبورج رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد فولفسبورج عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

نتائج مباريات الدوري الألماني اليوم

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، نجح يونيون برلين في خطف فوز قاتل من مضيفه كولون بنتيجة 1-0، بعدما سجل أندرياس شيفر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهد اللقاء طرد راف فان ديبرج لاعب كولون في الدقيقة 82، ليرفع يونيون برلين رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد كولون عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مواجهة أخرى، تعادل آينتراخت فرانكفورت مع مضيفه هامبورج 1-1. تقدم هامبورج أولًا عن طريق ألبرت سامبي لوكونجا في الدقيقة 19، قبل أن يعادل هوجو لارسون النتيجة لفرانكفورت في الدقيقة 26.

بهذا التعادل، أصبح رصيد فرانكفورت 25 نقطة في المركز السابع، فيما رفع هامبورج رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعلى صعيد المباريات الأخرى، فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهتي شتوتجارت وهوفنهايم، وأوجسبورج وفيردر بريمن.

بهذه النتائج، ارتفع رصيد شتوتجارت إلى 26 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد هوفنهايم 27 نقطة في المركز الرابع، في حين رفع بريمن رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، وأوجسبورج إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

