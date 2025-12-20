المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليفركوزن يقلب الطاولة على لايبزج بثلاثية في الدوري الألماني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:55 م 20/12/2025
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن يهزم لايبزج

حقق باير ليفركوزن فوزًا مهمًا خارج ملعبه على حساب لايبزج بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني.

أحداث مباراة باير ليفركوزن ضد لايبزج

وباغت أصحاب الأرض فريق ليفركوزن بهدف التقدم عن طريق كزافيير شلاجر في الدقيقة 35، إلا أن رد الضيوف جاء سريعًا، حيث نجح مارتن تيريه في إدراك التعادل بعد أربع دقائق فقط.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن باتريك تشيك من منح ليفركوزن التقدم بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 44، ليُنهي فريقه النصف الأول من اللقاء متفوقًا في النتيجة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، حسم مونتريال كولبريث المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السابعة، مؤكدًا تفوق ليفركوزن وحصده للنقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، متساويًا في النقاط مع لايبزج صاحب المركز الرابع، لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف.

فيما تراجع لايبزج عن الوصافة لصالح بوروسيا دورتموند، الذي كان قد حقق الفوز أمس على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون رد ضمن الجولة نفسها.

الدوري الألماني باير ليفركوزن لايبزج

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

