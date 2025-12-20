حقق باير ليفركوزن فوزًا مهمًا خارج ملعبه على حساب لايبزج بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني.

أحداث مباراة باير ليفركوزن ضد لايبزج

وباغت أصحاب الأرض فريق ليفركوزن بهدف التقدم عن طريق كزافيير شلاجر في الدقيقة 35، إلا أن رد الضيوف جاء سريعًا، حيث نجح مارتن تيريه في إدراك التعادل بعد أربع دقائق فقط.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن باتريك تشيك من منح ليفركوزن التقدم بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 44، ليُنهي فريقه النصف الأول من اللقاء متفوقًا في النتيجة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، حسم مونتريال كولبريث المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السابعة، مؤكدًا تفوق ليفركوزن وحصده للنقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، متساويًا في النقاط مع لايبزج صاحب المركز الرابع، لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف.

فيما تراجع لايبزج عن الوصافة لصالح بوروسيا دورتموند، الذي كان قد حقق الفوز أمس على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون رد ضمن الجولة نفسها.