المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

0 0
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
أودينيزي

أودينيزي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بيلد: أوباميكانو يضع شرطًا لتجديد عقده مع بايرن ميونخ

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:32 م 21/12/2025
أوباميكانو

أوباميكانو

وضع دايوت أوباميكانو، شرطًا من أجل تجديد عقده مع نادي بايرن ميونخ الألماني خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد أوباميكانو مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية، أن أوباميكانو اشترط على بايرن ميونخ وضع بندًا في عقده يسمح له بالرحيل في أي وقت.

وأوضح التقرير، أن المدافع الفرنسي لن يوقع على العقد الجديد مع بايرن ميونخ، إلا بوضع بند في عقده يسمحه له بفسخ عقده في أي وقت.

وأشار التقرير إلى، أن بايرن ميونخ يرغب في أن يسري هذا الشرط بداية من الموسم الثاني، في حين أن اللاعب يتمسك بتطبيقه من الموسم الأول.

ويخوض بايرن ميونخ مفاوضات مع دايوت أوباميكانو، وقدّم النادي للاعب عرضًا مغريًا للغاية، نظرًا لأن الشروط المالية ليست مثالية، ومع ذلك، لم يتمّ الاتفاق على تجديد العقد نهائيًا بعد، لأن اللاعب الفرنسي يرغب في تضمين بندٍ في العقد يسمح له بالتنازل عن بعض حقوقه.

ويرتبط أوباميكانو، بالانتقال إلى أكثر من نادٍ في الموسم المقبل، على رأسهم ريال مدريد الإسباني.

 

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ أوباميكانو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg