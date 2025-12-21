بيلد: أوباميكانو يضع شرطًا لتجديد عقده مع بايرن ميونخ

وضع دايوت أوباميكانو، شرطًا من أجل تجديد عقده مع نادي بايرن ميونخ الألماني خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد أوباميكانو مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية، أن أوباميكانو اشترط على بايرن ميونخ وضع بندًا في عقده يسمح له بالرحيل في أي وقت.

وأوضح التقرير، أن المدافع الفرنسي لن يوقع على العقد الجديد مع بايرن ميونخ، إلا بوضع بند في عقده يسمحه له بفسخ عقده في أي وقت.

وأشار التقرير إلى، أن بايرن ميونخ يرغب في أن يسري هذا الشرط بداية من الموسم الثاني، في حين أن اللاعب يتمسك بتطبيقه من الموسم الأول.

ويخوض بايرن ميونخ مفاوضات مع دايوت أوباميكانو، وقدّم النادي للاعب عرضًا مغريًا للغاية، نظرًا لأن الشروط المالية ليست مثالية، ومع ذلك، لم يتمّ الاتفاق على تجديد العقد نهائيًا بعد، لأن اللاعب الفرنسي يرغب في تضمين بندٍ في العقد يسمح له بالتنازل عن بعض حقوقه.

ويرتبط أوباميكانو، بالانتقال إلى أكثر من نادٍ في الموسم المقبل، على رأسهم ريال مدريد الإسباني.