رسميًا.. لوسيان فافر يعلن اعتزال التدريب

أعلن السويسري لوسيان فافر، مدرب بوروسا دورتموند السابق، اعتزال التدريب نهائيًا.

وقال لوسيا فافر في تصريحات عبر صحيفة بليك السويسرية: "اتخذت قراري منذ زمن طويل، لأنني شعرت أن الوقت قد حان".

وأضاف: "لقد أنجزت كل شيء، وهذا يكفي، أنا في سنٍ تسمح لي برؤية الأمور بهذه الطريقة بالطبع، كانت هناك عروض - من أوروبا، ومن السعودية. رفضتها بأدب، لأن الأمر انتهى تمامًا".

وأتم تصريحاته: "قراري هو القرار الصائب، وأنا مقتنع بذلك أكثر من أي وقت مضى، وإلا لكنت ما زلت ألعب في السبعين من عمري، لقد قدمت ما يكفي، وهذا يكفي".

ويجلس فافر دون تدريب، منذ آخر محطة له في نادي نيس بشهر سبتمبر 2023.

وتوج فافر بـ 5 ألقاب خلال مسيرته التدريبية، حيث حصل على لقب الدوري السويسري مرتين، والسوبر الألماني مرة، والسوبر السويسري مرتين.

كما حصل فافر، على جائزة أفضل مدرب في الموسم مع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ مرتين.