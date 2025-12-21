المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

2 0
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

0 0
21:45
أتالانتا

أتالانتا

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 0
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

0 2
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

2 1
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

5 1
19:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

0 3
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الصدارة تعرفه جيدًا.. بايرن ميونخ يتربع على قمة الدوري الألماني

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:17 م 21/12/2025
بايرن ميونخ

فريق بايرن ميونخ

انتهت منافسات الدوري الألماني التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من مباريات المسابقة.

وجمعت مواجهتي ماينز أمام سانت باولي، وهايدنهايم أمام بايرن ميونخ، ما بين الإثارة القوية التي استمرت حتى الدقائق الأخيرة والمتعة الكروية، وتميزت مواجهة البافاري بغزارة تهديفية واضحة.

وحسم بايرن ميونخ تفوقه على نظيره هايدنهايم، ليرفع البافاري رصيده إلى 41 متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 9 نقاط عن الوصيف بروسيا دورتموند، الذي تخطى مونشنجلادباخ بثنائية نظيفة.

وحل باير ليفركوزن في المرتبة الثالثة برصيد 29 نقطة متساويًا مع لايبزيج الذي استقر بالمركز الرابع بعدد النقاط ذاته.

وحل هوفنهايم بالمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني، رغم تعادله أمام شتوتجارت سلبيا دون أهداف، إذ وصل رصيده إلى 27 نقطة.

طالع من هنا جدول ترتيب الدوري الألماني

طالع من هنا نتائج الجولة الـ15 من الدوري الألماني

 

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
الدوري الألماني بايرن ميونخ بروسيا دورتموند

