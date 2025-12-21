انتهت منافسات الدوري الألماني التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من مباريات المسابقة.

وجمعت مواجهتي ماينز أمام سانت باولي، وهايدنهايم أمام بايرن ميونخ، ما بين الإثارة القوية التي استمرت حتى الدقائق الأخيرة والمتعة الكروية، وتميزت مواجهة البافاري بغزارة تهديفية واضحة.

وحسم بايرن ميونخ تفوقه على نظيره هايدنهايم، ليرفع البافاري رصيده إلى 41 متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 9 نقاط عن الوصيف بروسيا دورتموند، الذي تخطى مونشنجلادباخ بثنائية نظيفة.

وحل باير ليفركوزن في المرتبة الثالثة برصيد 29 نقطة متساويًا مع لايبزيج الذي استقر بالمركز الرابع بعدد النقاط ذاته.

وحل هوفنهايم بالمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني، رغم تعادله أمام شتوتجارت سلبيا دون أهداف، إذ وصل رصيده إلى 27 نقطة.

