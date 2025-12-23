يعيش النجم الواعد لينارت كارل، لاعب بايرن ميونخ الألماني، حالة فنية رائعة، منذ مشاركته بشكل منتظم مع الفريق الأول هذا الموسم، لتشهد القيمة السوقية له ارتفاعًا ملحوظًا.

وتطورت القيمة السوقية للينارت كارل من صفر إلى 45 مليون يورو، في غضون أقل من نصف عام، بعدما أثبت ابن الـ17 عامًا امتلاكه قدرات فنية رائعة.

ويتصدر لاعب بايرن ميونخ قائمة لاعبي الدوري الألماني قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بفارق مريح، كما ارتقى سعيد المالا، لاعب كولن الشاب، إلى مستويات عالية.

قائمة أغلى 10 نجوم شبان في البوندسليجا

وجاءت قائمة اللاعبين الـ10 الأعلى قيمة سوقية من بين النجوم الشبان في الدوري الألماني على النحو التالي..

المركز الأول: لينارت كارل (بايرن ميونيخ) - القيمة السوقية: 45.0 مليون يورو (معدل الارتفاع: +45.0 مليون يورو)

المركز الثاني: سعيد المالا (نادي كولن) - القيمة السوقية: 14.6 مليون يورو (معدل الارتفاع: 11.9 مليون يورو)

المركز الثالث: دانيال سفينسون (بوروسيا دورتموند) - القيمة السوقية: 23.0 مليون يورو (معدل الارتفاع: +11.6 مليون يورو)

المركز الرابع: ناثانيال براون (آينتراخت فرانكفورت) - القيمة السوقية: 34.6 مليون يورو (معدل الارتفاع: +11.1 مليون يورو)

المركز الخامس: يان ديوماندي (آر بي لايبزيج) - القيمة السوقية: 13.1 مليون يورو (معدل الارتفاع: +10.9 مليون يورو)

المركز السادس: كريم أديمي (بوروسيا دورتموند) - القيمة السوقية: 57.4 مليون يورو (معدل الارتفاع: 10.7 مليون يورو)

المركز السابع: رومولوس (آر بي لايبزيج) - القيمة السوقية: 24.5 مليون يورو (معدل الارتفاع: 9.3 مليون يورو)

المركز الثامن: نامدي كولينز (آينتراخت فرانكفورت) - القيمة السوقية: 20.8 مليون يورو (معدل الارتفاع: 9.0 مليون يورو)

المركز التاسع: شيما أندريس (شتوتجارت) - القيمة السوقية: 9.5 مليون يورو (معدل الارتفاع: +8.7 مليون يورو)

المركز العاشر: فيشنيك أسلاني (هوفنهايم) - القيمة السوقية: 16.4 مليون يورو (معدل الارتفاع: 8.2 مليون يورو)