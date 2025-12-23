المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

- -
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تطور مُذهل.. جوهرة بايرن ميونخ يتصدر قائمة أغلى النجوم الشبان في البوندسليجا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:40 م 23/12/2025
لينارت كارل

لينارت كارل

يعيش النجم الواعد لينارت كارل، لاعب بايرن ميونخ الألماني، حالة فنية رائعة، منذ مشاركته بشكل منتظم مع الفريق الأول هذا الموسم، لتشهد القيمة السوقية له ارتفاعًا ملحوظًا.

وتطورت القيمة السوقية للينارت كارل من صفر إلى 45 مليون يورو، في غضون أقل من نصف عام، بعدما أثبت ابن الـ17 عامًا امتلاكه قدرات فنية رائعة.

ويتصدر لاعب بايرن ميونخ قائمة لاعبي الدوري الألماني قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بفارق مريح، كما ارتقى سعيد المالا، لاعب كولن الشاب، إلى مستويات عالية.

قائمة أغلى 10 نجوم شبان في البوندسليجا

وجاءت قائمة اللاعبين الـ10 الأعلى قيمة سوقية من بين النجوم الشبان في الدوري الألماني على النحو التالي..

المركز الأول: لينارت كارل (بايرن ميونيخ) - القيمة السوقية: 45.0 مليون يورو (معدل الارتفاع: +45.0 مليون يورو)

المركز الثاني: سعيد المالا (نادي كولن) - القيمة السوقية: 14.6 مليون يورو (معدل الارتفاع: 11.9 مليون يورو)

المركز الثالث: دانيال سفينسون (بوروسيا دورتموند) - القيمة السوقية: 23.0 مليون يورو (معدل الارتفاع: +11.6 مليون يورو)

المركز الرابع: ناثانيال براون (آينتراخت فرانكفورت) - القيمة السوقية: 34.6 مليون يورو (معدل الارتفاع: +11.1 مليون يورو)

المركز الخامس: يان ديوماندي (آر بي لايبزيج) - القيمة السوقية: 13.1 مليون يورو (معدل الارتفاع: +10.9 مليون يورو)

المركز السادس: كريم أديمي (بوروسيا دورتموند) - القيمة السوقية: 57.4 مليون يورو (معدل الارتفاع: 10.7 مليون يورو)

المركز السابع: رومولوس (آر بي لايبزيج) - القيمة السوقية: 24.5 مليون يورو (معدل الارتفاع: 9.3 مليون يورو)

المركز الثامن: نامدي كولينز (آينتراخت فرانكفورت) - القيمة السوقية: 20.8 مليون يورو (معدل الارتفاع: 9.0 مليون يورو)

المركز التاسع: شيما أندريس (شتوتجارت) - القيمة السوقية: 9.5 مليون يورو (معدل الارتفاع: +8.7 مليون يورو)

المركز العاشر: فيشنيك أسلاني (هوفنهايم) - القيمة السوقية: 16.4 مليون يورو (معدل الارتفاع: 8.2 مليون يورو)

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ الدوري الألماني لينارت كارل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg