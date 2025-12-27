بايرن ميونخ يعلن تجديد عقود 4 من نجومه دفعة واحدة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم السبت، تجديد عقود عددًا من نجوم الفريق الأول، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية "يناير 2026".

بايرن ميونخ أعلن توصله بنجاح إلى اتفاق لتمديد عقود رباعي الفريق الأول، الكندي ألفونسو ديفيز والثلاثي الألماني جوشوا كيميتش وجمال موسيالا ومانويل نوير.

بايرن ميونخ يجدد عقود 4 من نجومه

كشف العملاق البافاري عن تجديد عقد الحارس المخضرم مانويل نوير بحيث ينتهي عقده لموسم آخر بعد عام 2026، حيث كان عقده السابق ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

بينما جدد نجم الوسط المهاجم جمال موسيالا وزميله الجناح الأيسر ألفونسو ديفيز حتى عام 2030، بعد اهتمام بالغ من كبار أندية أوروبا.

واستطاع مسؤولي بايرن ميونخ تجديد عقد جوشوا كيميتش حتى عام 2029، بعد مفاوضات طويلة، لكن المدرب فينسنت كومباني أظهر تمسكًا كبيرًا ببقاء اللاعب.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 41 نقطة، عقب خوض 15 جولة، بفارق 9 نقاط كاملة عن بوروسيا دورتموند الوصيف.

ويلعب بايرن ميونخ مباراته المقبلة ضد فولسفبورج، في الجولة الـ16 من عمر الدوري الألماني، يوم 11 من يناير المقبل، على ملعب "أليانز آرينا".