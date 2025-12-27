المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

0 0
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 0
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 0
14:30
القناة

القناة

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

1 2
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

بايرن ميونخ يعلن تجديد عقود 4 من نجومه دفعة واحدة

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:56 م 27/12/2025
احتفال لاعبو بايرن ميونخ مع هاري كين

بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم السبت، تجديد عقود عددًا من نجوم الفريق الأول، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية "يناير 2026".

بايرن ميونخ أعلن توصله بنجاح إلى اتفاق لتمديد عقود رباعي الفريق الأول، الكندي ألفونسو ديفيز والثلاثي الألماني جوشوا كيميتش وجمال موسيالا ومانويل نوير.

بايرن ميونخ يجدد عقود 4 من نجومه

كشف العملاق البافاري عن تجديد عقد الحارس المخضرم مانويل نوير بحيث ينتهي عقده لموسم آخر بعد عام 2026، حيث كان عقده السابق ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

بينما جدد نجم الوسط المهاجم جمال موسيالا وزميله الجناح الأيسر ألفونسو ديفيز حتى عام 2030، بعد اهتمام بالغ من كبار أندية أوروبا.

واستطاع مسؤولي بايرن ميونخ تجديد عقد جوشوا كيميتش حتى عام 2029، بعد مفاوضات طويلة، لكن المدرب فينسنت كومباني أظهر تمسكًا كبيرًا ببقاء اللاعب.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 41 نقطة، عقب خوض 15 جولة، بفارق 9 نقاط كاملة عن بوروسيا دورتموند الوصيف.

ويلعب بايرن ميونخ مباراته المقبلة ضد فولسفبورج، في الجولة الـ16 من عمر الدوري الألماني، يوم 11 من يناير المقبل، على ملعب "أليانز آرينا".

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ الدوري الألماني مانويل نوير جمال موسيالا جوشوا كيميتش ألونسو ديفيز

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برايتون

برايتون

48

أرسنال يتقدم على برايتون بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
السنغال

السنغال

0 0
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

47

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

48

نهاية الشوط الأول.. بتقدم الأهلي على المصرية للاتصالات بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
