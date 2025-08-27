المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لا مجال للمفاجآت.. برايتون وفولهام يتأهلان في كأس كاراباو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:34 م 27/08/2025
برايتون

برايتون

حسم برايتون وفولهام تأهلهما إلى الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو) بعد فوزهما على أوكسفورد وبريستول سيتي.

وانتصر برايتون على أوكسفورد بنتيجة 6-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الأربعاء. 

سداسية برايتون ضد أوكسفورد 

وسجل أهداف برايتون كل من: "أوليفر بوسكاجلي، برايان جرودا، دييجو جوميز، ستيفانوس تيماس (هدفان)، وتوم واتسون في الدقائق 13 و20 و60 و71 و77 و86.

طالع نتائج مباريات كأس كاراباو من هنا

فولهام يعبر بريستول سيتي

وفي مواجهة أخرى، فاز فولهام على بريستول سيتي بهدفين دون رد.

أحرز ثنائية فولهام كل من جورج تانر لاعب بريستول سيتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 8، وراؤول خيمينيز في الدقيقة 21.

4 أندية من البريميرليج خارج كأس الرابطة الإنجليزية مبكرًا

فولهام برايتون كأس كاراباو رابطة الأندية الإنجليزية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    9
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg