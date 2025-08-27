حسم برايتون وفولهام تأهلهما إلى الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو) بعد فوزهما على أوكسفورد وبريستول سيتي.

وانتصر برايتون على أوكسفورد بنتيجة 6-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الأربعاء.

سداسية برايتون ضد أوكسفورد

وسجل أهداف برايتون كل من: "أوليفر بوسكاجلي، برايان جرودا، دييجو جوميز، ستيفانوس تيماس (هدفان)، وتوم واتسون في الدقائق 13 و20 و60 و71 و77 و86.

فولهام يعبر بريستول سيتي

وفي مواجهة أخرى، فاز فولهام على بريستول سيتي بهدفين دون رد.

أحرز ثنائية فولهام كل من جورج تانر لاعب بريستول سيتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 8، وراؤول خيمينيز في الدقيقة 21.

