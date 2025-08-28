اعتذر المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، عن توديع منافسات كأس كاراباو أمام فريق من الدرجة الرابعة، موضحًا أن الحارس الكاميروني أندريه أونانا ليس هو السبب الوحيد في ذلك.

وخسر مانشستر يونايتد أمام جريمبسي تاون في لقاء جمعهما ضمن دور الـ64 في كأس كاراباو.

وتقدم جريمبسي تاون على أرضه بهدفين في الشوط الأول ثم تمكن مانشستر يونايتد من العودة، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث تفوق فريق الدرجة الرابعة (12-11) بعد تنفيذ كل فريق 13 ركلة.

أموريم عن خسارة مانشستر يونايتد

وقال أموريم في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "أعتقد أن مشكلة مانشستر يونايتد هي تكرار نفس أخطاء الموسم الماضي.. عندما تخسر لكن ترى شيئًا جديدًا يكون الأمر مختلفًا، لكن عندما ترى شيئًا مثلما حدث اليوم، فمن الصعب الحديث عن ذلك".

وأضاف: "أريد فقط أن أقول إنني آسف جدا لجماهير مانشستر يونايتد، ليس لدي شيء آخر لأقوله".

وأكمل المدرب البرتغالي: "عندما تخسر من فريق درجة رابعة فالمشكلة ليست في أونانا، المشكلة موجودة في كل شيء.. إنها الأجواء، إنها الطريقة التي نتعامل بها مع كأس كاراباو".

قبل أن يختتم: "الجماهير ستقوم الآن بتضخيم كل التفاصيل الصغيرة، والأداء الذي ظهرنا به يقول كل شيء.. اللاعبون أوصلوا الرسالة بصوت عال جدًا دون أن أتحدث من الأساس".

يشار إلى أن أونانا تصدى لركلة ترجيح واحدة أمام جريمبسي تاون، بينما استقبل 12 ركلة أخرى.

ويعيش مانشستر يونايتد أيامًا صعبة مع روبن أموريم، إذ جمع نقطة واحدة من مباراتين في الدوري الإنجليزي، بعدما خسر على أرضه أمام أرسنال وتعادل خارجها ضد فولهام.