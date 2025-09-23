المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
في غياب صلاح.. ليفربول يبحث عن الهدف الـ200 ضد ساوثامبتون

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:31 م 23/09/2025
ليفربول

ليفربول

يخوض نادي ليفربول مواجهة قوية ضد ساوثامبتون في منافسات الدور الثالث من بطولة كأس كاراباو لموسم "2025-2026".

ويستضيف ليفربول نظيره ساوثامبتون في العاشرة مساء اليوم ضمن مباريات بطولة الرابطة الإنجليزية (كأس كاراباو).

ويغيب النجم المصري محمد صلاح عن مواجهة ساوثامبتون لمنحه قسط من الراحة، نظرًا لمشاركته في جميع مباريات الفريق سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

سلوت يعلن غياب صلاح عن مواجهة ساوثامبتون

والتقى ليفربول وساوثامبتون ثلاث مرات في الموسم الماضي وفاز الريدز في جميعها، بما في ذلك الفوز 2-1 في ربع نهائي كأس كاراباو في ملعب سانت ماري.

وفاز الريدز في آخر ثماني مواجهات ضد ساوثامبتون على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات، منذ التعادل السلبي 0-0 في مايو 2017.

ويحتاج ليفربول إلى هدف واحد للوصول إلى الرقم 200 في جميع المباريات ضد ساوثامبتون.

جدير بالذكر أن ليفربول ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة.

قدم أحد أعظم المواسم الفردية بإنجلترا.. ماذا قال ليفربول عن ترتيب صلاح في الكرة الذهبية؟

 

