يخوض نادي ليفربول مواجهة قوية ضد ساوثامبتون في منافسات الدور الثالث من بطولة كأس كاراباو لموسم "2025-2026".

ويستضيف ليفربول نظيره ساوثامبتون في العاشرة مساء اليوم ضمن مباريات بطولة الرابطة الإنجليزية (كأس كاراباو).

ويغيب النجم المصري محمد صلاح عن مواجهة ساوثامبتون لمنحه قسط من الراحة، نظرًا لمشاركته في جميع مباريات الفريق سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

سلوت يعلن غياب صلاح عن مواجهة ساوثامبتون

والتقى ليفربول وساوثامبتون ثلاث مرات في الموسم الماضي وفاز الريدز في جميعها، بما في ذلك الفوز 2-1 في ربع نهائي كأس كاراباو في ملعب سانت ماري.

وفاز الريدز في آخر ثماني مواجهات ضد ساوثامبتون على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات، منذ التعادل السلبي 0-0 في مايو 2017.

ويحتاج ليفربول إلى هدف واحد للوصول إلى الرقم 200 في جميع المباريات ضد ساوثامبتون.

جدير بالذكر أن ليفربول ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة.

