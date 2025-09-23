المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشيلسي يتجنب مفاجآت كاراباو أمام لينكولن سيتي.. وإيفرتون وبيرنلي يودعان

أحمد عمارة

أحمد عمارة

11:47 م 23/09/2025
تشيلسي

من مباراة لينكولن سيتي وتشيلسي

تجنب نادي تشيلسي مفاجآت دور الـ32 من منافسات كأس كاراباو، مساء اليوم الثلاثاء، باجتياز عقبة لينكولن سيتي، في الوقت الذي ودع خلاله كل من إيفرتون وبيرنلي المنافسات من الدور ذاته.

وتستمر منافسات دور الـ32 في كأس كاراباو، حتى مساء غدٍ الأربعاء، على أن تقام قرعة دور ثمن النهائي لاحقًا.

تشيلسي يتجنب مفاجآت كأس كاراباو

تأخر تشيلسي أمام مضيفه لينكولن سيتي في الشوط الأول بهدف اللاعب روب ستريت في الدقيقة 42.

واستطاع تشيلسي أن يسجل هدفين في غضون دقائق مع بداية الشوط الثاني عن طريق تايرك جورج وفاكوندو بونانوتي في الدقيقتين 48 و50 على الترتيب، ليصعد إلى الدور المقبل.

إيفرتون وبيرنلي يودعان

وفي مباراة متكافئة بين فريقين ينشطان في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز وولفرهامبتون بهدفين على إيفرتون في مباراة أقيمت على ملعب مولينو.

ويدين وولفرهامبتون بالفضل في تأهله إلى ثنائية مونيتسي وأروكوداري في الدقيقتين 29 و87 على التوالي.

وودع بيرنلي في مفاجأة كبيرة أمام كارديف سيتي، عقب خسارته (2-1) على أرضه في ملعب تيرف مور.

فيديو قد يعجبك



