نجح نادي ليفربول في اجتياز عقبة ساوثامبتون، مساء اليوم الثلاثاء، بالفوز (2-1) على أرضه في ملعب أنفيلد، ليتأهل إلى دور الـ16 من منافسات كأس كاراباو 2025-2026.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن مباراة ليفربول وساوثامبتون في كأس كاراباو، بعد أن فضل المدرب الهولندي آرني سلوت إراحته رفقة عدد من اللاعبين الأساسيين الآخرين.

ليفربول إلى ثمن نهائي كأس كاراباو

تقدم ليفربول بهدف في الدقيقة 43 عن طريق المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، ليسجل القادم في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية أول أهدافه على الإطلاق مع فريق سلوت.

وتمكن ساوثامبتون من إدراك التعادل في الدقيقة 76 بهدف من توقيع شيا تشارلز.

وأحرز البديل الفرنسي هوجو إيكيتيكي هدف فوز ليفربول في الدقيقة 85، ما شهد واقعة طريفة، إذ خلع اللاعب قميصه ليحصل على بطاقة صفراء، ثانية تحولت إلى حمراء.

وأثار احتفال هوجو إيكيتيكي الذي تسبب في تلقيه بطاقة حمراء، دهشة زملائه في ليفربول، فيما بدا أن اللاعب الفرنسي نسي أنه يملك بالفعل بطاقة صفراء، ليخلع قميصه.

ويتعرف ليفربول على منافسه في ثمن نهائي كأس كاراباو في وقت لاحق، بعد إجراء القرعة.