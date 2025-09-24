المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"كنت متحمسا".. إيكيتيكي يعتذر بعد طرده في مباراة ليفربول وساوثامبتون

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:10 ص 24/09/2025
إيكيتيكي

إيكيتيكي

قدم هوجو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول، اعتذاره إلى زملائه ومشجعي الفريق، بعد طرده في مباراة ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو".

إيكيتيكي تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 53 من المباراة التي فاز بها ليفربول 2-1، وبعد تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 85 احتفل بخلع قميصه، ليتم طرده بعد حصوله على إنذار ثان.

واعتذر المهاجم الفرنسي على التصرف الذي كلفه طردا مجانيا، وقال عبر حسابه على "إنستجرام": "كنت متحمسا للغاية لمساعدة الفريق على تحقيق انتصار جديد هنا في ملعبنا، في أول مباراة لي بكأس كاراباو، غلبتني العاطفة الليلة".

وأتم: "أعتذر لكل عائلة الريدز، شكرا للجماهير التي تدعمنا دائما، ولزملائي الذين ضمنوا هذا الانتصار".

جدير بالذكر أن أرني سلوت، مدرب ليفربول، وصف طرد إيكيتيكي بـ"التصرف الغبي وغير المبرر"، مشيرا إلى أنه لم يكن ينبغي أن يحتفل بتلك الطريقة حتى لو لم يكن قد يحمل إنذارا قبلها.

وكان اللاعب صاحب الـ32 عاما قد انضم إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 95 مليون يورو، وشارك حتى الآن في 8 مباريات مع "الريدز" سجل خلالها 5 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول هوجو إيكيتيكي

