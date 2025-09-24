المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

كأس كاراباو
هدرسفيلد تاون

هدرسفيلد تاون

- -
21:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

1 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

الدوري الإماراتي
الجــزيرة

الجــزيرة

0 1
19:15
الوحـــدة

الوحـــدة

بينهم أبناء أسطورة إنجلترا.. مانشستر سيتي يستعين بنجومه الشباب أمام هدرسفيلد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:58 م 24/09/2025
الأخوين هيسكي

الأخوين هيسكي

استعان مانشستر سيتي بنجومه الشباب للتواجد في مباراة هدرسفيلد تاون والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة كأس كاراباو.

وتقام مباراة هدرسفيلد ضد مانشستر سيتي في العاشرة إلا الربع مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس كاراباو.

تابع كل أخبار كأس كاراباو من هنا

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة الليلة بتغييرات عديدة في التشكيلة، مع استبعاد اللاعبين الأساسيين مثل هالاند ورودري، بجانب جلوس دوناروما، دياز، وبرناردو سيلفا على دكة البدلاء.

ويشارك ديفاين موكاسا أساسيا في أول ظهور له مع مانشستر سيتي في مباراة الدور الثالث من كأس كاراباو التي ستقام ضد هدرسفيلد تاون.

كما ضم جوارديولا أربعة لاعبين من أكاديمية الشباب على مقاعد البدلاء، ومعهم الأخوان ريجان وجادن هيسكي أبناء الأسطورة إيميل هيسكي.

وضم تشكيل مانشستر سيتي كل من: "ترافورد، ستونز، ماتيوس نونيز، آكي، أورايلي، ريكو لويس، نيكو جونزاليس، أوسكار بوب، فودين، موكاسا، سافينيو".

البدلاء: "دوناروما، دياز، رايندرز، برناردو، فيليبس، برايثوايت، جادن هيسكي، ستيفن مفوني، ريجان هيسكي".

 

مانشستر سيتي مان سيتي كأس كاراباو فودين هيدرسفيلد ديفاين موكاسا

  • 0
  • عدد المباريات
    19
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
مودرن سبورت

مودرن سبورت

72

جاء هدف سيراميكا كليوباترا بعد خطأ فادح من أبو جبل ويستغله فخري لاكاي ويمرر الكرة ويقابلها صديق ايجولا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
