استعان مانشستر سيتي بنجومه الشباب للتواجد في مباراة هدرسفيلد تاون والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة كأس كاراباو.

وتقام مباراة هدرسفيلد ضد مانشستر سيتي في العاشرة إلا الربع مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس كاراباو.

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة الليلة بتغييرات عديدة في التشكيلة، مع استبعاد اللاعبين الأساسيين مثل هالاند ورودري، بجانب جلوس دوناروما، دياز، وبرناردو سيلفا على دكة البدلاء.

ويشارك ديفاين موكاسا أساسيا في أول ظهور له مع مانشستر سيتي في مباراة الدور الثالث من كأس كاراباو التي ستقام ضد هدرسفيلد تاون.

كما ضم جوارديولا أربعة لاعبين من أكاديمية الشباب على مقاعد البدلاء، ومعهم الأخوان ريجان وجادن هيسكي أبناء الأسطورة إيميل هيسكي.

وضم تشكيل مانشستر سيتي كل من: "ترافورد، ستونز، ماتيوس نونيز، آكي، أورايلي، ريكو لويس، نيكو جونزاليس، أوسكار بوب، فودين، موكاسا، سافينيو".

البدلاء: "دوناروما، دياز، رايندرز، برناردو، فيليبس، برايثوايت، جادن هيسكي، ستيفن مفوني، ريجان هيسكي".