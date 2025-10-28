المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
رقمان قياسيان ينتظران صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:36 م 28/10/2025
صلاح

محمد صلاح- ليفربول

يخوض نادي ليفربول مواجهة قوية وحاسمة ضد كريستال بالاس، غدًا الأربعاء، في بطولة كأس كاراباو لموسم "2025-2026".

ويستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في تمام الساعة 10:45 مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16 من كأس كاراباو.

وتعد هذه هي المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين هذا الموسم، وخسر ليفربول في المباراتين الماضيتين (الدرع الخيرية بركلات الترجيح، و1-2 بالدوري الإنجليزي).

طالع مباريات كأس كاراباو من هنا

ماذا ينتظر محمد صلاح ضد كريستال بالاس؟

استطاع صلاح أن يستعيد نغمة الأهداف في المباراة الماضية عندما سجل هدفا في خسارة ليفربول ضد برينتفورد (3-2) بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد صيام 6 مباريات عن التسجيل.

ويحتاج النجم المصري إلى هدف واحد ليرفع رصيده مع ليفربول إلى 250 هدفا بجميع المسابقات، من أجل أن يعزز مكانته في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للريدز.

وسجل صلاح 9 أهداف في 16 مباراة ضد كريستال بالاس، ولا يتفوق عليه سوى ساديو ماني، برصيد 10 أهداف في 10 مباريات.

وحال تسجيله هدفا غدًا الأربعاء، سيعادل صلاح عدد أهداف ساديو ماني، كأكثر من سجلا في شباك كريستال بالاس مع ليفربول.

مباريات اليوم.. مواجهتان بالدوري الإيطالي.. وكلاسيكو حاسم بين النصر والاتحاد

ليفربول محمد صلاح كريستال بالاس ساديو ماني كأس كاراباو مباريات كأس كاراباو

أخبار تهمك

