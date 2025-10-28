يلتقي نادي ليفربول مع كريستال بالاس في مواجهة قوية وحاسمة، غدًا الأربعاء، في بطولة كأس كاراباو لموسم "2025-2026".

ويستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في تمام الساعة 10:45 مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16 من كأس كاراباو.

وتعد هذه هي المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين هذا الموسم، وخسر ليفربول في المباراتين الماضيتين (الدرع الخيرية بركلات الترجيح، و1-2 بالدوري الإنجليزي).

ويتطلع الريدز للثأر من بالاس والتأهل إلى دور ربع نهائي كأس كاراباو.

واستعرض ليفربول عدة حقائق وأرقام قبل مباراة كأس كاراباو ضد كريستال بالاس

- يلتقي الفريقان في كأس كاراباو للمرة الأولى منذ أكتوبر 2005 (أي منذ 20 عاما)، عندما فاز كريستال بالاس 2-1 على ملعب سيلهيرست بارك في الدور الثالث.

- كانت الهزيمة الأخيرة للريدز على ملعب أنفيلد في الوقت الأصلي في الدور الرابع لكأس الدوري الإنجليزي الممتاز أمام سوانزي سيتي بنتيجة 3-1 في موسم 2012-2013.

- يمكن أن يواصل كريستال بالاس عدم الهزيمة في 4 مباريات متتالية أمام الريدز في جميع المسابقات لأول مرة حال انتصاره غدًا الأربعاء.

- سجل كودي جاكبو تسعة أهداف في 12 مباراة بكأس كاراباو مع ليفربول، منها خمسة أهداف في الموسم الماضي.

- كانت الهزيمة خارج أرض توتنهام هوتسبير في ذهاب الدور نصف النهائي في وقت سابق من هذا العام هي المرة الوحيدة التي فشل فيها ليفربول في التسجيل في أي من مبارياته الـ14 الأخيرة في المسابقة.

- شارك ليفربول في 15 مباراة بركلات الترجيح في كأس كاراباو، وفاز بـ11 منها.