كلام فى الكورة
ماريسكا: ديلاب ليس متاحا للمشاركة 90 دقيقة.. وعلينا المداورة لحماية اللاعبين

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:24 م 28/10/2025
ليام ديلاب

ديلاب

أكد إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، أن لاعبه ليام ديلاب ليس جاهزا للمشاركة لمدة 90 دقيقة بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض ديلاب (22 عاما)، الذي انتقل إلى ستامفورد بريدج قادما من إبسويتش تاون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني في يونيو الماضي، للإصابة خلال فوز فريقه 2-0 على ضيفه فولهام في أغسطس.

وكان من المتوقع في البداية أن يغيب اللاعب الإنجليزي لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، وألمح ماريسكا لاحقا إلى أنه سيغيب حتى ديسمبر المقبل، قبل أن يذكر مؤخرا أنه قد يشارك بداية من المباراة المقبلة ضد ولفرهامبتون.

وفي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ولفرهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية، أكد ماريسكا أن ديلاب سيكون متاحا للعودة من إصابته في أوتار الركبة يوم الأربعاء: "ليام شارك في حصة تدريبية كاملة يوم الإثنين وهو متاح للعب".

وأضاف: "لن يشارك لمدة 90 دقيقة، لقد غاب عن الملاعب لمدة شهرين، لذا فهو بحاجة إلى استعادة لياقته البدنية تدريجيا".

وأوضح ماريسكا أنه "يحتاج إلى تدوير" تشكيلته الأساسية، بقوله: "علينا حماية اللاعبين، لأنه إذا استمرينا بنفس التشكيلة الأساسية، فسنواجه صعوبات خلال الموسم، ربما سنجري بعض التغييرات".

وأتم: "هناك لاعبون يحتاجون إلى الحماية لأسباب عديدة، لذا سنرى، إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، جواو بيدرو، الجميع يحتاج للحماية من الإصابات".

الدوري الإنجليزي تشيلسي ليام ديلاب

أخبار تهمك

