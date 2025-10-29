المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
22:45
ميلان

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر

النصر

- -
21:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
ليتشي

ليتشي

- -
20:30
نابولي

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأخدود

الأخدود

0 1
18:10
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"لاعب استثنائي".. جوارديولا يتحدث عن مرموش قبل كأس كاراباو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:56 م 28/10/2025
مرموش

عمر مرموش وجوارديولا

يرى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن عمر مرموش، لاعب استثنائي، مشيرا إلى أن تحركاته كانت جيدة أمام أستون فيلا.

وشارك عمر مرموش لمدة 6 دقائق في مباراة أستون فيلا التي أقيمت ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "عمر مرموش تعرض لإصابة طويلة ولعب بضع دقائق في المباراة الأخيرة ضد أستون فيلا".

وأضاف: "كان تأثير مرموش في التحركات في الخلف بالقرب من منطقة الجزاء، خلال مباراة أستون فيلا جيدًا، هو لاعب استثنائي بكل تأكيد".

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة سوانزي سيتي مساء الغد الأربعاء، ضمن مباريات الدور الرابع من بطولة كأس كاراباو.

وكان مرموش قد عانى من إصابة تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولعب مرموش مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي في 5 مباريات بواقع 160 دقيقة، لم يسجل أي أهداف بل قدم تمريرة حاسمة واحدة.

وانتقل لاعب منتخب مصر إلى مانشستر سيتي في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي جوارديولا سوانزي سيتي مرموش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    23
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg