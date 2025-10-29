يرى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن عمر مرموش، لاعب استثنائي، مشيرا إلى أن تحركاته كانت جيدة أمام أستون فيلا.

وشارك عمر مرموش لمدة 6 دقائق في مباراة أستون فيلا التي أقيمت ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "عمر مرموش تعرض لإصابة طويلة ولعب بضع دقائق في المباراة الأخيرة ضد أستون فيلا".

وأضاف: "كان تأثير مرموش في التحركات في الخلف بالقرب من منطقة الجزاء، خلال مباراة أستون فيلا جيدًا، هو لاعب استثنائي بكل تأكيد".

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة سوانزي سيتي مساء الغد الأربعاء، ضمن مباريات الدور الرابع من بطولة كأس كاراباو.

وكان مرموش قد عانى من إصابة تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولعب مرموش مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي في 5 مباريات بواقع 160 دقيقة، لم يسجل أي أهداف بل قدم تمريرة حاسمة واحدة.

وانتقل لاعب منتخب مصر إلى مانشستر سيتي في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.