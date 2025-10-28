المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

1 1
22:45
ميلان

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر

النصر

1 2
21:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
ليتشي

ليتشي

0 1
20:30
نابولي

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأخدود

الأخدود

0 1
18:10
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أرتيتا يكشف.. إصابة ثنائي جديد في أرسنال

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:16 م 28/10/2025
أرتيتا

مايكل أرتيتا - مدرب أرسنال

كشف المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، إصابة ثنائي جديد قبل لقاء برايتون.

ويستقبل أرسنال ضيفه برايتون على ملعب الإمارات، مساء غدٍ الأربعاء، في مباراة تقام بينهما ضمن منافسات كأس كاراباو.

إصابة ثنائي جديد في أرسنال

تحدث أرتيتا في المؤتمر الصحفي بشأن حالة اللاعبين المصابين في أرسنال.

وقال في تصريحات نشرها موقع فوتبول لندن: "بن وايت أصبح في حالة جيدة.. لا أعلم ما إذا كان عدم خضوعه لعملية جراحية مبكرة أمر صحيح أم لا، لكنني لا أريد إيذاء اللاعبين، ولكنه لعب الكثير من المباريات رغم الألم".

وأضاف: "رايا مذهل.. لكن لو تحدثنا عن السلوك، فسأضع كيبا في المركز الأول، إنه يأتي كل يوم إلى التدريبات ويتمرن كأن كل حصة تدريبية هي الأهم في حياته، وإذا لعب غدًا فأنا واثق أنه سيؤدي بشكل رائع".

وأكمل: "كاراباو بطولة مهمة بالنسبة لنا، لأن أرسنال لم يفز بها منذ سنوات طويلة".

وواصل مدرب أرسنال تصريحاته: "نواجه بعض الصعوبات في خط الهجوم.. جيسوس مصاب، هافيرتز مصاب، مارتينيلي مصاب ومادويكي أيضًا".

قبل أن يختتم: "ساليبا سيغيب بسبب الإصابة، ولكن لا أعرف موعد عودته حتى الآن".

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال برايتون كأس كاراباو مايكل أرتيتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    23
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
أتالانتا

أتالانتا

1 1
ميلان

ميلان

30

15 دقيقة متبقية على نهاية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg