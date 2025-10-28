أرتيتا يكشف.. إصابة ثنائي جديد في أرسنال

كشف المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، إصابة ثنائي جديد قبل لقاء برايتون.

ويستقبل أرسنال ضيفه برايتون على ملعب الإمارات، مساء غدٍ الأربعاء، في مباراة تقام بينهما ضمن منافسات كأس كاراباو.

إصابة ثنائي جديد في أرسنال

تحدث أرتيتا في المؤتمر الصحفي بشأن حالة اللاعبين المصابين في أرسنال.

وقال في تصريحات نشرها موقع فوتبول لندن: "بن وايت أصبح في حالة جيدة.. لا أعلم ما إذا كان عدم خضوعه لعملية جراحية مبكرة أمر صحيح أم لا، لكنني لا أريد إيذاء اللاعبين، ولكنه لعب الكثير من المباريات رغم الألم".

وأضاف: "رايا مذهل.. لكن لو تحدثنا عن السلوك، فسأضع كيبا في المركز الأول، إنه يأتي كل يوم إلى التدريبات ويتمرن كأن كل حصة تدريبية هي الأهم في حياته، وإذا لعب غدًا فأنا واثق أنه سيؤدي بشكل رائع".

وأكمل: "كاراباو بطولة مهمة بالنسبة لنا، لأن أرسنال لم يفز بها منذ سنوات طويلة".

وواصل مدرب أرسنال تصريحاته: "نواجه بعض الصعوبات في خط الهجوم.. جيسوس مصاب، هافيرتز مصاب، مارتينيلي مصاب ومادويكي أيضًا".

قبل أن يختتم: "ساليبا سيغيب بسبب الإصابة، ولكن لا أعرف موعد عودته حتى الآن".