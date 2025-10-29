اختتم فريق ليفربول استعداداته لملاقاة فريق كريستال بالاس، مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ16 من مسابقة كأس الرابطة للأندية المحترفة "كاراباو"، في لقاء سيقام على ملعب "آنفيلد".

وصل فريق ليفربول إلى هذا الدور بعد تخطيه فريق ساوثامبتون في الجولة الماضية بفوزٍ بنتيجة 2-1.

ويعاني فريق ليفربول من نتائج سلبية في آخر أربع مباريات محلية، حيث تعرض للخسارة أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

ويسعى "الريدز" بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت إلى تحقيق الفوز الليلة لمواصلة المنافسة على لقب الكأس الذي وصل إليه الفريق في النسخة الماضية قبل أن يخسر أمام نيوكاسل 2-1.

وبحسب صحيفة "Standard" البريطانية، من المتوقع أن يشهد تشكيل ليفربول العديد من التغييرات، خاصة أن الفريق مقبل على مرحلة مهمة من المباريات بداية من مواجهة أستون فيلا في الدوري، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم لقاء مانشستر سيتي.

ومن المتوقع ألا يتواجد الدولي المصري محمد صلاح في التشكيلة الأساسية للمباراة، كما سيغيب العديد من الأسماء البارزة مثل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك وزميله إبراهيما كوناتي.

من المتوقع أن يبدأ الفريق بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: فريدي وودمان.

خط الدفاع: كونور برادلي - جو جوميز - واتارو إندو - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: نيوني - أليكسيس ماك أليستر - فيديريكو كييزا.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - هوجو إيكتيكي - ريو نجوموها.