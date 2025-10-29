المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع.. مرموش أساسيًا أمام سوانزي سيتي

محمد همام

كتب - محمد همام

10:28 ص 29/10/2025
مرموش

عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي

أنهى مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا استعداداته لملاقاة سوانزي سيتي في لقاء ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس كاراباو في موسم 2025-2026.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في لقاء الليلة للحفاظ على آماله في المنافسة على البطولة المحلية.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل مانشستر سيتي العديد من التغييرات مقارنةً بلقاء أستون فيلا الأخير الذي انتهى بخسارة الفريق السماوي 1-0.

وأفادت صحيفة "Manchester Evening News"، اليوم الأربعاء، أن تشكيل مانشستر سيتي سيشهد مشاركة الدولي المصري عمر مرموش لقيادة الهجوم.

وتأتي التغييرات التي سيقوم بها بيب جوارديولا في ظل ضغط المباريات المحلية والقارية، وهو ما سيدفعه للاعتماد على بعض اللاعبين البدلاء.

من المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس - روبن دياز - ناثان أكي - ريان آيت نوري.

خط الوسط: تياني ريندرز - ريان شرقي - ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: عمر مرموش - أوسكار بوب - ديفين موكاسا.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على هيدرسفيلد بهدفين دون رد.

مانشستر سيتي سوانزي سيتي عمر مرموش كأس كاراباو

الإحصائيات

  • 0
  • عدد المباريات
    26
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

