أنهى مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا استعداداته لملاقاة سوانزي سيتي في لقاء ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس كاراباو في موسم 2025-2026.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في لقاء الليلة للحفاظ على آماله في المنافسة على البطولة المحلية.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل مانشستر سيتي العديد من التغييرات مقارنةً بلقاء أستون فيلا الأخير الذي انتهى بخسارة الفريق السماوي 1-0.

وأفادت صحيفة "Manchester Evening News"، اليوم الأربعاء، أن تشكيل مانشستر سيتي سيشهد مشاركة الدولي المصري عمر مرموش لقيادة الهجوم.

وتأتي التغييرات التي سيقوم بها بيب جوارديولا في ظل ضغط المباريات المحلية والقارية، وهو ما سيدفعه للاعتماد على بعض اللاعبين البدلاء.

من المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس - روبن دياز - ناثان أكي - ريان آيت نوري.

خط الوسط: تياني ريندرز - ريان شرقي - ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: عمر مرموش - أوسكار بوب - ديفين موكاسا.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على هيدرسفيلد بهدفين دون رد.