كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس كاراباو.. موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:53 ص 29/10/2025
ليفربول

ليفربول

يستعد ليفربول لمواصلة مشواره في نسخة الموسم الحالي من بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي (كأس كاراباو).

ليفربول يستضيف كريستال بالاس في دور الـ16 لبطولة كأس كاراباو 2025-2026.

ويلتقي الفريقان للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما خسر "الريدز" مرتين أمام الفريق اللندني، في الدرع الخيرية بركلات الترجيح، وفي الدوري الإنجليزي (1-2).

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو

تقام مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو

تملك شبكة قناة "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات كأس كاراباو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس عبر قناة beIN Sports English 1 HD.

جدول مباريات اليوم 

ليفربول كريستال بالاس كأس كاراباو

الإحصائيات

  • 0
  • عدد المباريات
    26
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

