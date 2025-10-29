يستعد ليفربول لمواصلة مشواره في نسخة الموسم الحالي من بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي (كأس كاراباو).

ليفربول يستضيف كريستال بالاس في دور الـ16 لبطولة كأس كاراباو 2025-2026.

ويلتقي الفريقان للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما خسر "الريدز" مرتين أمام الفريق اللندني، في الدرع الخيرية بركلات الترجيح، وفي الدوري الإنجليزي (1-2).

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو

تقام مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو

تملك شبكة قناة "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات كأس كاراباو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس عبر قناة beIN Sports English 1 HD.

