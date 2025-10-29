تحدث أرني سلوت، مدرب ليفربول، عن تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه ولاعبيه ينتظر الدعم المعتاد من جماهير "الريدز".

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس، اليوم الأربعاء، في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كأس كاراباو)، بعد خسارته 2-3 أمام برينتفورد في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وقال سلوت في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "من البديهي أن مستوانا في الفترة الأخيرة لم يصل إلى المعايير التي تتوقعونها منا أو التي نتوقعها من أنفسنا، هذا، بالطبع، مصدر خيبة أمل كبيرة، خاصة بعد البداية الإيجابية التي قدمناها هذا الموسم".

وأضاف: "من وجهة نظرنا، لا توجد أعذار، نعم، نحن نعرف الأسباب وسنناقشها، لكن الشيء الوحيد الذي لا يمكننا ولن نقوم به هو استخدامها كذريعة".

وأوضح المدرب الهولندي: "مسؤوليتنا أن ندرك ما يحدث ونُصلح الأمور، فلا يوجد خيار آخر".

وواصل: "جزء من هذه العملية هو أن نشعر بالألم، يجب أن نتألم من نتائج مثل مباراة السبت ضد برينتفورد، ويجب أن نستغل هذا الشعور ليكون دافعا إضافيا لنا".

واستدرك: "مباراة الليلة تمنحنا فرصة للتقدم خطوة إلى الأمام، ليس فقط في هذه البطولة ولكن في موسمنا ككل، مواجهة خصم قوي مثل كريستال بالاس ستكون اختبارا صعبا، لكن هذا هو النوع من التحديات الذي علينا تقبله".

وأردف: "بالطبع، واجهنا بالاس بالفعل في الدوري هذا الموسم، والنتيجة لم تكن كما تمنينا، ويُحسب لهم ذلك، هدف فوزهم جاء في وقت متأخر بعد أن عدنا في النتيجة عقب شوط أول صعب".

وتابع: "لذا علينا أن نكون على دراية ليس فقط بما يمكن أن يسببه لنا من مشاكل، بل أيضا بقدرتهم على القتال حتى صافرة النهاية".

واستمر: "حتى وقت كتابة هذه الكلمات، لم أحدد بعد القائمة التي سنعتمدها في المباراة، نحتاج للتدرب والتحقق من الجاهزية، لكن أيّا من اللاعبين الذين سيشاركون يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة فريق مثل بالاس".

وأكمل: "كما يجب أن نعمل بجد لتقديم أسلوبنا في اللعب، هناك الكثير من النقاش حول الاتجاه الذي تسير فيه كرة القدم في إنجلترا هذا الموسم، ورغم أن هذه الأحاديث طبيعية تماما، علينا أن نُظهر أننا قادرون ليس فقط على التأقلم مع هذه التغيرات، بل أيضا على فرض أسلوبنا على الخصوم".

وأكد: "أنا أول من يعترف بأن هذا لم يحدث بالقدر الكافي حتى الآن، ونحن نتحمل المسؤولية عن ذلك، في الوقت نفسه، لا أشك أبدا في عزيمة الفريق وقدرته على الرد بالشكل الصحيح. لكن القول شيء، وإثباته في الملعب شيء آخر".

وأشار: "وأخيرا، نعلم أن الفترة الأخيرة كانت صعبة على جماهيرنا، خصوصا من سافروا إلى أماكن مثل برينتفورد وتشيلسي وبالاس دون أن يُكافَأ دعمهم بالنتائج، ردّ الجميل لهذا النوع من الدعم هو أحد أهم دوافعنا، لكن كما تعلمون أنتم جيدا، هذا هو الوقت الذي يمكنكم فيه المساهمة فعلا".

وأتم موجها حديثا لجماهير ليفربول: "كلما دعمتم اللاعبون أكثر ودفعتموهم للأمام، كان ذلك أفضل، خصوصا في اللحظات الصعبة، ليفربول نادٍ مميز في هذا الجانب، فقد شهدنا كثيرا من اللحظات التي كان فيها جمهورنا مصدر القوة عندما كنا في موقف صعب، وهذا لا يمكن إلا أن يساعد الفريق".