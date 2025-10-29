المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فان دايك: نعيش لحظة صعبة.. وعلينا إظهار رد الفعل المناسب

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:06 م 29/10/2025
فان دايك

فان دايك

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول، أن فريقه يعيش لحظة صعبة بعد النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه يجب إظهار رد الفعل المناسب خلال مباراة كريستال بالاس في كأس كاراباو.

ويلتقي ليفربول مع نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ16 بكأس كاراباو.

رسالة فان دايك

وقال فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "رسالتي قبل مباراة كريستال بالاس بسيطة، سنبقى متحدين مهما كلف الأمر".

وأضاف: "نعلم أن هذه لحظة صعبة، نعلم أن النتائج والأداء ليسا كما نتمناه، وهذا سيؤدي إلى ضغوط وتدقيق وانتقادات من الخارج".

وتابع: "نحن نتقبل ذلك، عندما تلعب لنادٍ مثل ليفربول فإن ذلك يأتي بمعايير وتوقعات معينة، لذلك عندما لا ترقى إلى مستوى هذه المعايير ولا تلبي هذه التوقعات، عليك أن تتعامل مع ما سيأتي، هكذا هي الأمور".

وأكمل قائد ليفربول: "ثم عليك أن تُظهر رد الفعل المناسب، عليك أن تُراجع نفسك، وأن تُظهر قوتك وشخصيتك، وأن تعمل بجد، وأن تجد طريقةً للعودة، هذا بالضبط ما سنسعى إليه هذه الليلة".

وواصل: "كان يوم السبت مُخيباً للآمال للغاية، بعد أن قدّمنا أداءً جيداً في فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا، أردنا أن نحاول البناء على ذلك في برينتفورد، للأسف لم نتمكن من ذلك، وكانت الخسارة بهذه الطريقة صعبةً علينا، لا شك في ذلك".

وتابع: "لكن ما يميز كرة القدم عالية المستوى هو أن هناك دائمًا مباراة أخرى قادمة بسرعة، وفرصة أخرى لتصحيح الأمور، لا وقت للشعور بالأسف على نفسك، خاصةً وأنت تمثل هذا النادي".

واختتم فان دايك تصريحاته: "يجب أن يبدأ رد فعلنا الآن، لقد قلت هذا مرارًا وتكرارًا، لكن كل شيء يبدأ بالعمل الجاد والتواضع والتكاتف، نحن فريق واحد، وعلينا أن نظهر ذلك في السراء والضراء، إذا فعلنا ذلك، فأنا واثق من أننا نمتلك الكفاءة اللازمة لتجاوز هذه الفترة الصعبة".

مباراة ليفربول القادمة
