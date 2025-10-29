ودع فريق ليفربول بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة "كاراباو" من دور الـ16 بعدما تلقى هزيمة من فريق كريستال بالاس بنتيجة 3-0.

والتقى فريق ليفربول مع كريستال بالاس في دور الـ16 من مسابقة كأس الرابطة للأندية المحترفة "كاراباو"، في لقاء استضافه ملعب "آنفيلد".

وسجل إسماعيلا سار الهدف الأول للفريق الضيف في الدقيقة 41، وذلك بعد كرة عرضية استغلها سار بتسديدة قوية سكنت الشباك.

أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 45 عن طريق نفس اللاعب "إسماعيلا سار"، وذلك بعد تمريرة رائعة قابلها بتسديدة صاروخية سكنت المرمى.

الهدف الثالث في المباراة جاء في الدقيقة 88 عن طريق يريمي بينو، بعد توغل هائل وتسديدة قوية في الشباك.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لأمارا نالو لاعب ليفربول، ليلعب الريدز الوقت المتبقي من المباراة منقوصًا.

وشهدت هذه المباراة استبعاد محمد صلاح، أحد أهم أسلحة ليفربول في المباريات الصعبة، رغم مواجهته لبعض الانتقادات بشكل كبير في الفترة الماضية.

لمتابعة ما حدث في المباراة بالتفصيل اضغط هنا

ووصل فريق ليفربول إلى هذا الدور بعد تخطيه فريق ساوثامبتون في الجولة الماضية بفوزٍ بنتيجة 2-1.

وعانى فريق ليفربول من نتائج سلبية في آخر 5 مباريات محلية، حيث تعرض للخسارة أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد، ثم الهزيمة أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو.